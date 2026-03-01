Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ταξιδεύει για το Μαυροβούνιο για το δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιδιώκοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στη SUNEL Arena. Το ματς θα διεξαχθεί στην Ποντγκόριτσα την Τρίτη (2/3, 20:00), και αποτελεί κρίσιμο τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Το πρωί της Κυριακής (01/03) όλο το επιτελείο βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για την αναχώρηση προς Μαυροβούνιο, μεταφέροντας στόχους και προσδοκίες για μια θετική εμφάνιση.

Σημαντική απουσία αποτελεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Τη θέση του στην 12άδα πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα στην προσπάθεια για το θετικό αποτέλεσμα.

Εικόνες από την αποχώρηση της αποστολής