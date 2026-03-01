Στην εικόνα της σημερινής τηλεόρασης, στα social media και στη συζήτηση γύρω από την πιθανή πολιτική πορεία της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρθηκε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Μιλώντας για τη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα, ο παρουσιαστής σημείωσε: «Βέβαια και υπάρχει χώρος για όλα. Η τηλεόραση είναι ένα τεράστιο πράγμα το οποίο ίσως εκμεταλλευόμαστε και λάθος, εμείς, οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε περισσότερο για να αγγίξουμε και ανθρώπους νεότερης ηλικίας που έχουν αρχίσει και μας αποχαιρετούν».

Αναφορικά με την πρόταση να απαγορευτούν τα social media στα παιδιά έως 15 ετών, ο Πέτρος Πολυχρονίδης εξέφρασε ξεκάθαρη θέση: «Θεωρώ λανθασμένη να απαγορευτούν τα social media στα παιδιά έως 15 ετών. Θα πρέπει να απαγορευτούν και σε ενήλικες. Νιώθω ότι τα social media είναι πάθηση, όπως ήταν το τσιγάρο και το ποτό. Είναι εξάρτηση, απλά δεν το έχουμε επισημοποιήσει ακόμα. Δυστυχώς θα το καταλάβουμε όταν θα είναι αργά».

Τέλος, ο παρουσιαστής ερωτηθείς σχετικά, τοποθετήθηκε για τη Μαρία Καρυστιανού και την κριτική που έχει δεχθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική. Όπως είπε: «Έχουμε δει ανθρώπους να μπαίνουν στη Βουλή χωρίς να έχουν καν τον λόγο ή οτιδήποτε, έχουμε δει ανθρώπους να μας εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή χωρίς να ξέρουν που είναι οι Βρυξέλλες και… μας πείραξε η Καρυστιανού; Δεν με πειράζει κανείς, όλοι κρίνονται και με τα λόγια τους αρχικά αλλά και με τις πράξεις που τα συνοδεύουν. Το ίδιο θα συμβεί και με την κα. Καρυστιανού, αν κάνει το κόμμα της».