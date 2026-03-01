Ο Χάρι Στάιλς παρουσίασε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά τη νέα του επιτυχία «Aperture» από το επερχόμενο άλμπουμ του «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Ο Στάιλς ανέβηκε στη σκηνή σε ένα σετ με κερκίδες, συνοδευόμενος από δεκάδες χορευτές με μαύρα γυαλιά. Φορώντας ένα ψηλόμεσο παντελόνι και πουκάμισο με γραβάτα, συμμετείχε στη χορογραφία και στη συνέχεια έφτασε στη σκηνή για να ενωθεί με τη μπάντα και τους gospel τραγουδιστές.

Το άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου, ενώ το single «Aperture» κυκλοφόρησε στις 22 Ιανουαρίου και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των charts του Billboard Hot 100 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η περιοδεία του με τίτλο «Together, Together» ξεκινά στις 16 Μαΐου με 10 εμφανίσεις στο Άμστερνταμ, 12 νύχτες στο Λονδίνο, 4 σόου στη Σάο Πάολο, 6 στην Πόλη του Μεξικό, 30 στη Νέα Υόρκη, 3 στη Μελβούρνη και 2 στο Σίδνεϊ. Επιπλέον, ο τραγουδιστής θα εμφανιστεί ως και μουσικός στο «Saturday Night Live» στις 14 Μαρτίου, ενώ έχει αναλάβει και την επιμέλεια του φεστιβάλ Meltdown στο Southbank Centre του Λονδίνου.

Kέρδισε το κοινό των Brit Awards; Ναι. Ανυπομονούμε να τον ξαναδούμε; Επίσης ναι.