Συναγερμός έχει σημάνει στην Πρέβεζα έπειτα από ενδείξεις που παραπέμπουν σε πιθανό κρούσμα ευλογιάς σε μικρή κτηνιατρική μονάδα του Δήμου Πάργας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότερα από 15 πρόβατα εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα ευλογιάς. Από τα ζώα ελήφθησαν δείγματα αίματος, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο.

Τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται τη Δευτέρα (2/3/2026) και θα καθορίσουν αν πρόκειται πράγματι για κρούσματα ευλογιάς, όπως εκτιμούν οι κτηνίατροι βάσει της αρχικής αυτοψίας.

Μέχρι τότε, η συγκεκριμένη μονάδα έχει τεθεί σε καθεστώς περιορισμού, με αυστηρές οδηγίες για την αποφυγή κάθε μετακίνησης ζώων. Για την τήρηση των μέτρων ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας.

Τέλος, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους και απολυμάνσεις τόσο στον χώρο της μονάδας όσο και στις διαδρομές που χρησιμοποιούνται από το κοπάδι και τον ιδιοκτήτη του.