Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση που ήταν σε εξέλιξη από χθες Σάββατο (28/2) στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου για την ανεύρεση μιας 60χρονης που είχε εξαφανισθεί.

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εξαφανίστηκε από την οικία της, με τον σύζυγό της να κινητοποιείται και να ενημερώνει τις αρχές.

Αμέσως έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ συνέδραμε και δύναμη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος. Δυστυχώς, το μεσημέρι της Κυριακής (1/3) η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.