Η κατηγορία που έχει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια είναι αδιαμφισβήτητα αυτή των υβριδικών και των Plug In υβριδικών, όπου τα δεύτερα έχουν τη δυνατότητα να φορτίζονται και μέσω πρίζας. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι σαφώς, οι μεγάλες αυτονομίες που προσφέρουν, κάτι που θα εκτιμηθεί από τους οδηγούς που «γράφουν» χιλιάδες χιλιόμετρα, με ταυτόχρονο όφελος στην οικονομία καυσίμου. Η τελευταία σοδειά υβριδικών μοντέλων με φουλ σύστημα υβριδικής τεχνολογίας προσφέρει εξαιρετικές αυτονομίες όπου κυμαίνονται από 800 έως 1.000 χιλιόμετρα. Σε αυτή τη «σοδειά» υβριδικών ανήκουν τέσσερα νέα μοντέλα που έχουν εμφανιστεί στην Ελληνική αγορά το τελευταίο διάστημα.

Το πρώτο από αυτή την «παρέα» είναι το νέο Renault Symbioz που συνοδεύεται από το 1.8 full hybrid E-Tech 160 υβριδικό σύνολο. Κερδίζει με τη χαμηλή κατανάλωση και τις μειωμένες εκπομπές CO2. Ειδικότερα, η συνδυαστική ισχύς των 160 ίππων προέρχεται από έναν βενζινοκινητήρα 1.8 λίτρων ισχύος 109 ίππων και δύο ηλεκτροκινητήρας, έναν με ισχύ 49 ίππων και έναν δευτερεύοντα HSG 25 ίππων. Προσφέρει κατανάλωση από 4,3 λίτρα/100 χλμ. ( η επιτάχυνση στο 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,1 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα ορίζεται στα 180 χλμ./ώρα.) ενώ η αυτονομία του αγγίζει τα 800 – 900 χλμ.

Στην ίδια συνομοταξία ανήκει και το Hyundai Tucson Full Hybrid , το οποίο αποδίδει περισσότερη ισχύ, ενώ παράλληλα διατηρεί χαμηλά την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2.Η συνδυαστική απόδοση των 239 ίππων προέρχεται από τον 1.600άρη turbo βενζινοκινητήρα των 180 ίππων που συνεργάζεται με το ηλεκτρομοτέρ των 65 ίππων. Η αυτονομία του ξεπερνά τα 800 χλμ. Σύμφωνα με τη Hyundai καταναλώνει σε μεικτό κύκλο 5,6 λτ./100 χλμ. και εκπέμπει 126 γρ./χλμ. CO2.

Πριν λίγες ημέρες εμφανίστηκε στην Ελλάδα και το νέο μοντέλο της BYD, το νέο PHEV μεσαίο μοντέλο της Sealion 5 DM-i. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, λειτουργεί με ένα βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων ισχύος 98 ίππων που τροφοδοτεί τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα των 197 ίππων. Στην πράξη η κατανάλωση του αγγίζει μόλις τα 2,1 λτ./100 χλμ. ενώ το μεγάλο του ατού η συνολική αυτονομία έως 1.016 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης. Η συνδυαστική ισχύ είναι 212 ίππων.

Επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 7,7 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα είναι 170 χλμ./ώρα.Στο νέο δόγμα οικονομία – απόδοση – αυτονομία πατάει και το νεοφερμένο μοντέλο της Geely, το Starray EM-i που εμπλουτίζει τη γκάμα της νέας Κινεζικής φίρμας στην Ελλάδα.

Συνδυάζει υβριδική τεχνολογία αιχμής (PHEV), που πρωτίστως προβάλει την οικονομική οδήγηση στο ταξίδι.

Είναι ένα ευρύχωρο SUV μήκους 4,7 μέτρων που προσφέρει πολλές τεχνολογικές καινοτομίες.Φέρει κινητήρα 1.5 λτ. ισχύος 100 ίππων και έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων. Η μονάδα υβριδικής κίνησης με ένα φουλάρισμα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει συνολική αυτονομία από 943 χλμ. έως και 996 χλμ. Επίσης, μπορεί να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά, με μέγιστη αυτονομία από 83 χλμ. έως 136 χλμ. Σε κάθε περίπτωση και τα τέσσερα μοντέλα έχουν δυναμικές επιδόσεις και λανσάρονται στην αγορά με ιδιαίτερα μακροχρόνιες εγγυήσεις.