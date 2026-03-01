Η Formula 1 δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενόψει των επερχόμενων αγώνων στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.Η σεζόν του 2026 ξεκινά την επόμενη εβδομάδα με τον πρώτο αγώνα στη Μελβούρνη.

Οι πυραυλικές επιθέσεις συνεχίζονται στην περιοχή μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν, με αρκετές χώρες να κλείνουν τον εναέριο χώρο τους.

Είναι κατανοητό ότι οι επικεφαλής της F1 είναι βέβαιοι ότι ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν στη Μελβούρνη, που ξεκινάει την Κυριακή, δεν θα επηρεαστεί.

Ωστόσο, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία πρόκειται να φιλοξενήσουν τον τέταρτο και πέμπτο γύρο της νέας σεζόν στις 12 και 19 Απριλίου αντίστοιχα.

Η Διεθνής Πίστα του Μπαχρέιν έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει το Γκραν Πρι στις 12 Απριλίου, ενώ η πίστα Jeddah Corniche θα φιλοξενήσει το GP της Σαουδικής Αραβίας μια εβδομάδα αργότερα.

Εν τω μεταξύ, ο προμηθευτής ελαστικών Pirelli ακύρωσε τις προγραμματισμένες δοκιμές ελαστικών στο Μπαχρέιν.. Ένας από τους πυραύλους έπεσε σε απόσταση 25 χιλιομέτρων γύρω από την πίστα Σαχίρ, όπου αυτό το Σαββατοκύριακο είχε προγραμματιστεί δοκιμή με ελαστικά για βρεγμένη πίστα της Pirelli, με συμμετοχή των ομάδων McLaren και Mercedes, η οποία ωστόσο αναβλήθηκε άμεσα.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, παραδέχτηκε ότι το άθλημα είχε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τους δύο τελευταίους γύρους της σεζόν – στο Κατάρ στις 30 Νοεμβρίου και στο Άμπου Ντάμπι μια εβδομάδα αργότερα – εν μέσω πολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.