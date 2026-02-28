«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός», επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Aναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομίας δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και ζητούν ασυλία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, «Τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο θάνατο!»

Ας ελπίσουμε ότι οι Φρουροί και η αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μια ενότητα για να επαναφέρουν τη χώρα στη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η χώρα έχουν, σε μία μόνο μέρα, καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και, μάλιστα, εξαφανιστεί.

Ωστόσο, οι βαριές και ακριβείς βομβιστικές επιθέσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Τραμπ στο NBC για τον θανάτο του Χαμενεΐ: «Πιστεύουμε ότι ισχύει»

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο NBC, είχε αναφέρει για τον θάνατο του Χαμενεΐ ότι πιστεύουν πως ισχύει.

Ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για το ποιος θα αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ, απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή θα με καλέσουν για να με ρωτήσουν ποιον θα ήθελα… Είμαι μόνο λίγο σαρκαστικός όταν το λέω αυτό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν ως «ήδη μια επιτυχία». Όπως ανέφερε, «έχουμε προκαλέσει τεράστια ζημιά. Θα τους πάρει χρόνια να ξαναχτίσουν».

Ισραηλινός αξιωματούχος: Νεκρός ο Χαμενεΐ – Eδειξαν φωτογραφία της σορού σε Τραμπ και Νετανιάχου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, γύρω στις 22:00 του Σαββάτου, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος μετέτρεψε τη χώρα σε ισχυρή αντι-αμερικανική δύναμη και επέκτεινε τη στρατιωτική της επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε σε ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις,.

Όπως ανέφερε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters το Σάββατο, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είχε καταστεί κεντρική φυσιογνωμία στην περιφερειακή γεωπολιτική, ενώ είχε αντιμετωπίσει επανειλημμένα κύματα εσωτερικής αναταραχής με αποφασιστικότητα.

Την ίδια ώρα, το Channel 12 ανέφερε ότι στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμο έδειξαν μια φωτογραφία της σορού του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, αφότου αυτή ανακτήθηκε από τις ιρανικές αρχές από το κτήμα του στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια μαζική επίθεση στο κτήμα του Χαμενεΐ, στην πρώτη ομοβροντία επιθέσεων κατά του Ιράν σήμερα το πρωί.