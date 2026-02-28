Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κατάσταση έντασης, καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν προκάλεσαν σοβαρά πλήγματα στην Τεχεράνη, με δεκάδες νεκρούς και απαντήσεις της ιρανικής πλευράς προς άλλες χώρες της περιοχής.

Η κυβέρνηση του Ιράν κάλεσε τους κατοίκους της πρωτεύουσας να απομακρυνθούν από την πόλη, «διατηρώντας την ψυχραιμία (τους)», μετά τα πλήγματα που δέχθηκε η Τεχεράνη από τις δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης και ορισμένων μεγάλων πόλεων, κατευθυνθείτε, εάν είναι δυνατόν κρατώντας την ψυχραιμία σας, προς άλλες πόλεις», ανέφερε μήνυμα SMS που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των Ιρανών και ελήφθη από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA, οι αρχές μετέτρεψαν σε μονόδρομο έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Ιράν, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εξερχόμενη κυκλοφορία.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι παρατηρείται έντονη κίνηση προς τα βόρεια προάστια, ενώ ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε ήδη συστήσει στους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από την πρωτεύουσα για λόγους ασφαλείας.

Ανησυχία στην Τεχεράνη

Στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν αυξημένη προσέλευση πολιτών που προμηθεύονται βασικά αγαθά, όπως ψωμί και εμφιαλωμένο νερό.

Παράλληλα, μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την πόλη, καθώς οι κάτοικοι σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους ενόψει πιθανής επιδείνωσης της κατάστασης.

Στην Τεχεράνη πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις υποστηρικτών του καθεστώτος, στον απόηχο της κλιμάκωσης των επιθέσεων στην περιοχή. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς την κυβέρνηση και καταδικάζουν τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Τέλος, χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, κρατώντας σημαίες και πανό, σε ένδειξη στήριξης προς τις ιρανικές αρχές και καταδίκης των ξένων επεμβάσεων.

