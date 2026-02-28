Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, σημειώνοντας την 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ. Με το εντυπωσιακό άλμα στα 6,17μ., ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεπέρασε τους θρύλους Σεργκέι Μπούμπκα (6,15μ.) και Ρενό Λαβιλενί (6,16μ.), επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην παγκόσμια ελίτ.

Πλέον, μόνο ο Αρμάντ Ντουπλάντις (6,30μ.) βρίσκεται πάνω από τον «Μανόλο» στην ιστορική κατάταξη του αθλήματος. Ο Καραλής χρειάστηκε μόλις πέντε προσπάθειες για να πετύχει το ακατόρθωτο, περνώντας τα 5,70μ., 5,90μ. και 6,07μ. με την πρώτη, προτού «πετάξει» στα 6,17μ. και σπάσει κάθε προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ.