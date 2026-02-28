Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε νεότερη ανάρτησή σου μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει ότι «η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει επίσης ότι «η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσίπρα:

«Η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βυθίζει την περιοχή ακόμα περισσότερο στην καταστροφή, στην ένταση και στην αποσταθεροποίηση.

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε δει που οδηγούν τέτοιες επιχειρήσεις, είτε ευαγγελίζονται τη δημοκρατία είτε πραγματοποιούνται ανοιχτά για την προάσπιση γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.

Η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών.

Η ελληνική κυβέρνηση αντί να λέει μεγάλα λόγια για την Ευρώπη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο οποίο συμμετέχουμε, θα έπρεπε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να οικοδομήσει σχήματα συνεργασίας για την ειρήνη την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Όχι να αυτοχειροκροτείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στο εξάγωνο συμμαχιών που προτείνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για να χτίσει το νέο μέτωπο του πολέμου.

Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια: Η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για ειρήνη και σταθερότητα στην γειτονιά μας, στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Ξεκίνησε η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Λίγο νωρίτερα ξεκίνησε πάντωςη έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ μετά τις επιθέσεις στο Ιράν υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο μαξίμου. Βασικό θέμα είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ από κοινού με τις ΗΠΑ εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με το πρώτο φως της ημέρας κατά της ιρανικής πρωτεύουσας, της Τεχεράνης, με σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κέντρο της πόλης.

Στη συνεδρίαση στο τραπέζι βρίσκεται το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν ή εργάζονται σε περιοχές που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις. Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την προστασία και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους, σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Τι συμβαίνει συνοπτικά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν, αφού το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Το Ιράν έχει προβεί σε αντίποινα , στοχεύοντας το Ισραήλ και αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τη Συρία, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις έχουν αναφερθεί και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Αρκετές χώρες στην περιοχή έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους εν μέσω ανταλλαγής επιθέσεων.

«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς από την πλευρά του και κήρυξε «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα».