Ο Νιλ Σεντάκα, ο οποίος έγραψε και ερμήνευσε επιτυχίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και του 1960, όπως τα Oh! Carol, Breaking Up Is Hard To Do, Bad Blood, Laughter in the Rain και Calendar Girl, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού», επιβεβαίωσε η οικογένειά του σε δήλωση.

«Ένας αληθινός θρύλος της μουσικής, πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια, αλλά το πιο σημαντικό, τουλάχιστον για όσους από εμάς είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ένας απίστευτος άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Ο Σεντάκα ένας ταλαντούχος πιανίστας που ήταν υποψήφιος για πέντε βραβεία Grammy, έγραψε επίσης επιτυχίες για πολλούς άλλους διάσημους μουσικούς κατά τη διάρκεια της εξηντάχρονης καριέρας του.

Γεννημένος το 1939, ο Σεντάκα υπήρξε παιδί-θαύμα στο πιάνο. Ηταν μόλις εννέα ετών όταν κέρδισε υποτροφία για τη Σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη. «Η μουσική είναι τόσο σημαντικό κομμάτι του εαυτού μου. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν ήμουν βρέφος δεν έτρωγα αν δεν έπαιζε μουσική στο ραδιόφωνο», είχε πει στον Guardian το 2012.

Στα 50s και στα 60s, ο Σεντάκα έγινε είδωλο με επιτυχίες όπως τα Oh! Carol, Calendar Girl και Happy Birthday Sweet Sixteen. «Oταν μας τελείωναν οι στίχοι, βάζαμε ένα doo-bee-doo», αστειευόταν για εκείνη την περίοδο. Μεταξύ 1959 και 1963 πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους και προτάθηκε για Grammy το 1962.

Ο Σεντάκα άσκησε μεγάλη επιρροή στον Ελτον Τζον. Πέρα από τις δικές του επιτυχίες, έγραψε πολλά τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, όπως το Stupid Cupid της Connie Francis και το Love Will Keep Us Together. Το 1973 συνεργάστηκε με τους Abba για να γράψει τους στίχους της επιτυχίας Ring Ring ενώ έγραψε τραγούδια για τους Rosemary Clooney, Patsy Cline, Engelbert Humperdinck, Carpenters και Cher.