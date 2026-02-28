Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν δύο άντρες, ηλικίας 50 και 49 ετών, για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, πλαστογραφία, κλοπή και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης ‘Αμεσης Δράσης Αττικήςς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν κατά την έρευνα, διακριβώθηκε ότι οι δύο άντρες εμπλέκονται σε υπόθεση κλοπής πολυτελούς οχήματος που έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, από την περιοχή της Κηφισιάς.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, όπου βρέθηκαν πιστόλια και πολεμικά τυφέκια, πλήθος φυσιγγίων, εκρηκτικές ύλες, βραδύκαυστα φυτίλια, πολυτελή ρολόγια και πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων.

Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 πολεμικά τυφέκια,

• 3 πιστόλια και 3 γεμιστήρες,

• 3.889 γραμμάρια εκρηκτικών υλών,

• πλήθος βραδύκαυστων φυτιλιών,

• 1.058 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• 4 πολυτελή ρολόγια χειρός,

• 8.000 ευρώ,

• πλαστά έγγραφα (ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο),

• πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων, καθώς και

• πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Επίσης, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του σπιτιού ενός εκ των δύο κατηγορουμένων, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία μοτοσυκλέτα, η οποία ελέγχεται για το νόμιμο της κυκλοφορίας της.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ο 50χρονος από το 1992 μέχρι σήμερα έχει συλληφθεί 33 φορές για διάφορα σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ληστείες χρηματαποστολών, ληστείες τραπεζών, εκρήξεις ΑΤΜ και απόπειρες ανθρωποκτονιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.