Τρία αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορικής εταιρίας El Al προσγειώθηκαν σήμερα Σάββατο (28/2) στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου Ρόδου, όπου παραμένουν σταθμευμένα για προληπτικούς λόγους μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η εθνική αεροπορική εταιρεία του Ισραήλ ενεργοποίησε έκτακτο πρωτόκολλο για την απομάκρυνση των αεροσκαφών της από το Τελ Αβίβ, λόγω των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και της ευρύτερης περιοχής. Η El Al, η οποία παραδοσιακά δεν πραγματοποιεί πτήσεις το Σάββατο λόγω τήρησης του εβραϊκού θρησκευτικού εθίμου του Σαββάτου (Shabbat), προχώρησε στην εφαρμογή του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης, κρατώντας τα αεροσκάφη της καθηλωμένα από τη δύση του ηλίου την Παρασκευή έως τη νύχτα του Σαββάτου.

Ωστόσο, το Σάββατο σήμανε συναγερμός στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» του Τελ Αβίβ με έντονη κινητοποίηση πιλότων και πληρωμάτων της El Al, που κλήθηκαν να εκκενώσουν το αεροδρόμιο από τον στόλο στόλο αεροσκαφών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Ρόδου, που επικαλούνται μαρτυρίες από το προσωπικό του αεροδρομίου, αναφέρουν ότι τα τρία αεροσκάφη που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» ήταν κενά επιβατών και παραμένουν σταθμευμένα για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα δε με διεθνλή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον άλλα εννιά αεροπλάνα της El Al μετακινήθηκαν προς άλλα αεροδρόμια, τόσο στην Ελλάδα (αναφέρεται το «Ελ. Βενιζέλος»), όσο και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.