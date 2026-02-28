«Το Ισραήλ εκτιμά ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το Channel 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες ισραηλινές πηγές. Αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρει δημοσίευμα του Times of Israel.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της είδησης.

«Λίγο νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει σύντομα ομιλία. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων. Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιθέσεις προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του. Η κρατική τηλεόραση του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι «δεν υπάρχει επαφή» με τον Χαμενεΐ και η κατάστασή του είναι άγνωστη».

Αναφορές ότι σκοτώθηκαν ο υπουργός Άμυνας του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζάντεχ, και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.

Στο μεταξύ όπως μεταδίδουν οι Times of Israel , υπάρχει ισραηλινή τηλεοπτική αναφορά που επικαλείται ανώνυμες ισραηλινές πηγές ότι αυξάνονται οι ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε.