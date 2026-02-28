Θανατηφόρο τροχαίο στο Γαλάτσι σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2026, με θύμα έναν 32χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 02:00, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του.

Από την εκτροπή ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 32χρονο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.