Ο Μπιλ Κλίντον αναμένεται να καταθέσει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να στρέψουν το ενδιαφέρον στις σχέσεις του χρηματιστή και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το όνομα και φωτογραφίες του 79χρονου πρώην προέδρου εμφανίζονται επανειλημμένα σε έγγραφα που σχετίζονται με τις έρευνες για τις παράνομες δραστηριότητες του Έπστιν. Ωστόσο, ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για οποιαδήποτε εμπλοκή. Όπως και ο Τραμπ, ο Κλίντον είχε γνωριμία με τον Νεοϋορκέζο χρηματιστή και είχε ταξιδέψει μαζί του με το ιδιωτικό του αεροπλάνο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Σε φωτογραφίες που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Κλίντον απεικονίζεται με τον Έπστιν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και σε ιδιωτικούς χώρους, ορισμένες φορές δίπλα σε γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Σε μία από αυτές φαίνεται να βρίσκεται σε τζακούζι.

Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του Έπστιν, ο οποίος το 2008 είχε δηλώσει ένοχος για εξώθηση ανήλικης σε πορνεία και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών.

Το 2019, όταν ο Έπστιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του, ο Κλίντον δήλωσε πως δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του για περισσότερο από δέκα χρόνια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σύζυγός του, Χίλαρι Κλίντον, κατά τη χθεσινή της κατάθεση, επισημαίνοντας ότι «η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που είχαν επαφή μαζί του προτού παραδεχθεί την ενοχή του το 2008 (…) δεν γνώριζαν τι έκανε».

Όπως και η Χίλαρι, ο Μπιλ Κλίντον θα καταθέσει μέσω βιντεοσύνδεσης από την Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, όπου το ζευγάρι διαμένει. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρώτη κυρία, που διεκδίκησε την προεδρία το 2016, υπογράμμισε πως δεν θυμάται να έχει συναντήσει ποτέ τον Έπστιν και δεν γνωρίζει τίποτα για τις πράξεις του. Παράλληλα, κατηγόρησε την επιτροπή –στην οποία πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι– ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Έπστιν.

Νέες αποκαλύψεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις

«Αν αυτή η επιτροπή ήθελε σοβαρά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπστιν (…) θα ζητούσε ευθέως από τον νυν πρόεδρό μας να δώσει ένορκες εξηγήσεις για τις δεκάδες χιλιάδες φορές που εμφανίζεται στην υπόθεση», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον.

Μετά την εξάωρη κατάθεσή της, σημείωσε ότι «απάντησε κάθε μία από τις ερωτήσεις τους όσο πιο εμπεριστατωμένα μπορούσα με βάση τα όσα γνώριζα».

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές της επιτροπής ζήτησαν να κληθεί και ο Τραμπ, επικαλούμενοι νέες αποκαλύψεις του αμερικανικού Τύπου. Σύμφωνα με αυτές, το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που περιείχαν καταγγελία γυναίκας πως δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Τραμπ και τον Έπστιν όταν ήταν ανήλικη. «Πρόκειται για έγγραφα τα οποία κατηγορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ για πολύ σοβαρά γεγονότα σεξουαλικής βίας», τόνισε ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρόμπερτ Γκαρσία.

Η σημερινή κατάθεση του ζεύγους Κλίντον σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς αντιπαράθεσης με τον Ρεπουμπλικάνο επικεφαλής της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ. Αρχικά, το ζευγάρι είχε αρνηθεί να καταθέσει τον Οκτώβριο, καταγγέλλοντας πολιτικά κίνητρα πίσω από την κλήση. Ύστερα από την απειλή διαδικασιών για περιφρόνηση του Κογκρέσου, οι Κλίντον ανακοίνωσαν στα τέλη Ιανουαρίου ότι αποδέχονται να καταθέσουν, αν και ζήτησαν να είναι δημόσια η διαδικασία – αίτημα που απορρίφθηκε. Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων της Χίλαρι Κλίντον αναμένεται να δημοσιοποιηθεί αργά το βράδυ, μετά και την κατάθεση του Μπιλ Κλίντον.