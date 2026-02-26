Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), Μπόργκε Μπρέντε, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παραιτείται, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Ο Μπρέντε, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία του WEF το 2017, γνωστοποίησε την απόφασή του σε δήλωση που ακολούθησε τις αποκαλύψεις του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Νορβηγός αξιωματούχος είχε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Έπστιν και επικοινώνησε μαζί του μέσω email και γραπτών μηνυμάτων.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η θητεία μου εδώ, διάρκειας 8,5 ετών, υπήρξε εξαιρετικά ικανοποιητική», ανέφερε ο Μπρέντε στη δήλωσή του, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στον Έπστιν.

«Είμαι ευγνώμων για την εξαιρετική συνεργασία με τους συναδέλφους, τους εταίρους και τους υποστηρικτές μου, και πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για το Φόρουμ να συνεχίσει τη σημαντική του αποστολή χωρίς περισπασμούς», πρόσθεσε ο Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας.

Ο Μπρέντε έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε το παρελθόν και τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπστιν πριν από την πρώτη τους συνάντηση το 2018 και εξέφρασε τη λύπη του που δεν τον είχε ερευνήσει πιο διεξοδικά.

Η απόφασή του να παραιτηθεί ακολουθεί σειρά αποκαλύψεων που σχετίζονται με τον Έπστιν, ο οποίος το 2008 είχε καταδικαστεί για προσέλκυση ανήλικης σε πορνεία. Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει αναταράξεις στους επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους, καθώς και στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ανεξάρτητη έρευνα για τις σχέσεις με τον Έπστιν

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι συμπρόεδροι του φόρουμ με έδρα τη Γενεύη, Αντρέ Χόφμαν και Λάρι Φινκ, δήλωσαν ότι η ανεξάρτητη έρευνα που διεξήχθη από εξωτερικούς νομικούς συμβούλους σχετικά με τους δεσμούς του Μπρέντε με τον Έπστιν ολοκληρώθηκε.

Τα ευρήματα ανέφεραν ότι δεν εντοπίστηκαν πρόσθετες ανησυχίες πέραν όσων είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Οι συμπρόεδροι ανακοίνωσαν επίσης ότι ο Άλοϊς Ζβίνγκι θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ θα επιβλέπει τη διαδικασία μετάβασης και την επιλογή μόνιμου διαδόχου.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι σχέσεις του Έπστιν με σειρά επιχειρηματικών και πολιτικών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ, βρίσκονται υπό στενή διερεύνηση.

Στο εξωτερικό, οι αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει σε ποινικές έρευνες που αφορούν τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην Δούκα του Γιορκ, και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες.

Με πληροφορίες από το Reuters