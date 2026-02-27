Δημοφιλή
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν 93-70: Εντυπωσιακός «περίπατος» των Ισπανών
Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε άνετα της Μπάγερν Μονάχου με 93-70 στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 18-11, ενώ οι Βαυαροί υποχώρησαν σε 12-17. Οι πρωταγωνιστές Ο Μάριο Χεζόνια ξεχώρισε με 16 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Τρέι Λάιλς και Έντι Ταβάρες, οι οποίοι πρόσθεσαν […]
Μπασκόνια – Βαλένθια 79-108: Καταιγιστική Βαλένθια «πάτησε γκάζι» από το πρώτο δεκάλεπτο
Η Βαλένθια διέλυσε την Μπασκόνια εκτός έδρας με 108-79 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, επιβάλλοντας από την πρώτη στιγμή τον ρυθμό της και χτίζοντας διαφορά που δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Η ομάδα του πρώην τεχνικού της Μιλάνο, Πέπε Ποέτα, επέδειξε εξαιρετική ομαδική λειτουργία και πληθώρα λύσεων στην επίθεση, με όλους τους […]
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 92-86: Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Ιτούδη με… μπροστάρη τον Μπράιαντ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε ηττών και επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 92-86 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη χρησιμοποίησε το παιχνίδι ως σημείο ανασύνταξης, ανακάμπτοντας βαθμολογικά και ψυχολογικά, ανεβαίνοντας στο 17-11. Κορυφαίος για τους Ισραηλινούς ο Ελάιζα Μπράιαντ με 25 πόντους, […]
Μπενίτεθ: «Παλέψαμε όλοι, είχαμε θέληση – Εξαιρετική δουλειά στα πέναλτι»
Ο Ράφα Μπενίτεθ αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League.
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 91-81: Ο Γουόκερ οδηγός για τη νίκη στο Πριγκιπάτο
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να επικρατήσει με 91-81 της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί της και μειώνοντας τη διαφορά από την πρώτη δεκάδα που οδηγεί στα play-in. Οι πρωταγωνιστές της νίκης Ο Λόνι Γουόκερ ήταν καθοριστικός για τη Μακάμπι, με 18 πόντους […]