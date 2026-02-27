Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Παρί με σκορ 99-104 , υπογράμμισε μέσω των social media πως στόχος της ομάδας είναι το απόλυτο στα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση τις έξι νίκες στα έξι παιχνίδια που απομένουν.

Παράλληλα, προανήγγειλε μία σημαντική κίνηση προς τους φιλάθλους σε περίπτωση που η ομάδα δεν καταφέρει να προκριθεί στο Final Four.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως αν ο Παναθηναϊκός δεν βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στο T-Center της Αθήνας, τότε όλοι οι φετινοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που επιθυμούν να ανανεώσουν για τη σεζόν 2026-2027 θα λάβουν έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε κατηγορία επιλέξουν.

Όπως επεσήμανε, οι φίλαθλοι που στηρίζουν την ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουν δίκαιη απαίτηση να βλέπουν καλύτερη εικόνα στο παρκέ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ευθύνης και συσπείρωσης ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.