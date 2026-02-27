Με ικανοποίηση είδε ο Ράφα Μπενίτεθ τον Μούσα Σισοκό να ακολουθεί μέρος του προγράμματος την Παρασκευή και φαντάζει πιθανό ο νεοαποκτηθείς μέσος να είναι έτοιμος για το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον ΟΦΗ (04/03).

Ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο στο γήπεδο άρχισε ο Τσιριβέγια και θα προσπαθήσει να προλάβει τις κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την Μπέτις, ενώ σημαντική βελτίωση έχει παρουσιάσει και ο Κώτσιρας, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα του.

Ο Ντέσερς προπονήθηκε ατομικά, θεραπεία έκαναν οι Σιώπης και Πάλμερ – Μπράουν, ενώ όσοι αγωνίστηκαν περισσότερο από 45 λεπτά στη ρεβάνς κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

