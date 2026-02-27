Η UEFA γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) στη Νιόν της Ελβετίας, όπου προέκυψαν τα ζευγάρια της πρώτης νοκ άουτ φάσης, καθώς και το πλήρες «μονοπάτι» έως τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Από τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν είναι φυσικά εκείνη ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι, σε ένα ζευγάρι που παραπέμπει σε… πρόωρο τελικό. Η πρώτη μεταξύ τους μάχη ορίστηκε για την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 22:00, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η UEFA.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των «16» του Champions League:

Οι πρώτοι αγώνες:

Τρίτη 10 Μαρτίου

19:45 Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

22:00 Ατλέτικο – Τότεναμ

22:00 Αταλάντα – Μπάγερν

Τετάρτη 11 Μαρτίου

19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

22:00 Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπόντο – Σπόρτινγκ

Οι επαναληπτικοί

Τρίτη 17 Μαρτίου

19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο

22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης