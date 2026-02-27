Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Champions League, μετά την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2). Παράλληλα, γνωστά έγιναν και τα δύο μονοπάτια που οδηγούν στον τελικό της 30ής Μαΐου, που θα διεξαχθεί στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.

Τα πρώτα ματς για τη φάση των «16» του Champions League θα διεξαχθούν το διήμερο 10-11 Μαρτίου ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 17-18 Μαρτίου.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Μπόντο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στους «8»

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά της διοργάνωσης

Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατάσαραϊ ή Λίβερπουλ VS Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν

Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο ή Τότεναμ VS Μπόντο Γκλιμτ ή Σπόρτινγκ ή Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες «κλειδί» της διοργάνωσης

Φάση των 16: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)