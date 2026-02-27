Στην τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Γαλλίας φιλοξενήθηκε από την Ουγγαρία σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο… τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η ομάδα των «τρικολόρε» βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι σε μια μαχητική Ουγγαρία, η οποία έβαλε δύσκολα στους πρωτοπόρους. Ωστόσο, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας πέτυχε τρίποντο στην εκπνοή, διασώζοντας την ομάδα του από μια ενδεχόμενη ιστορική ήττα.

Σημαντική συμβολή είχε και ο Αμίν Νουά με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, συνεχίζοντας τις σταθερά θετικές εμφανίσεις του. Όπως και με τον Άρη.