Η Βαλένθια πραγματοποίησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρώτα ημίχρονα στην ιστορία της EuroLeague, σημειώνοντας 68 πόντους πριν την ανάπαυλα και καταρρίπτοντας το σχετικό ρεκόρ της διοργάνωσης. Το προηγούμενο ανήκε στη Βίρτους Μπολόνια, που είχε πετύχει 66 πόντους σε πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Τσιμπόνα στις 25 Οκτωβρίου 2000.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπήκε στο παρκέ με φρενήρη ρυθμό, σκοράροντας 35 πόντους στην πρώτη περίοδο και επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της. Η επιθετική της λειτουργία ήταν υποδειγματική, με τα ποσοστά ευστοχίας να «αγγίζουν» την τελειότητα.

Valencia Basket (@valenciabasket) ha batido el récord de anotación en una primera parte en toda la historia de EuroLeague. ¡¡¡68 puntos!!! El récord anterior era de la Kinder Bologna con 66 puntos en una primera parte ante Estudiantes el 1 de Febrero de 2001. Hay más. Lean. — Javier Gancedo (@ganchetto) February 26, 2026

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Μπράξτον Κι και Τζιν Μοντέρο συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, οδηγώντας τη Βαλένθια σε ένα εκκωφαντικό 35-68 στο ημίχρονο και σε διαφορά +33 πόντων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το απόλυτο ρεκόρ πόντων σε οποιοδήποτε ημίχρονο παραμένει στα χέρια της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε πετύχει 70 πόντους στο δεύτερο μισό αγώνα απέναντι στην Οβαρένσε τον Δεκέμβριο του 2000.