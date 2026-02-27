Σε μια εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση για το ενεργειακό ζήτημα εξελίχθηκε η «Ώρα του Πρωθυπουργού» στη Βουλή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά στην ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα αναλυτικό πλάνο για τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή ενεργειακής ασφάλειας, εξαπολύοντας παράλληλα δριμεία επίθεση στην αντιπολίτευση για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Ιστορικές γεωτρήσεις και ενεργειακή κυριαρχία

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια εμβληματική στροφή στην αξιοποίηση των εγχώριων πόρων. «Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα υπάρξει ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά θαλάσσια τεμάχια που θα ξεκινήσουν από το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η χώρα οφείλει να ερευνήσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει, υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η μεταμόρφωση σε ενεργειακό κόμβο

Ο κ. Μητσοτάκης συνέκρινε την κατάσταση του 2019 με τη σημερινή:

«Το 2019 η Ελλάδα εισήγαγε 6 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και ήταν «ενεργειακό απολειφάδι». Σήμερα, από τη χώρα περνούν 17 δισ. κυβικά μέτρα καθιστώντας την Ελλάδα κρίσιμο ενεργειακό πόλο».

Η νέα φιλοσοφία στα τιμολόγια και η ΔΕΗ

Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις ήταν η αλλαγή στη λογική του «νυχτερινού ρεύματος».

«Το πιο φθηνό ρεύμα το επόμενο διάστημα θα είναι το μεσημεριανό ρεύμα αντί για το νυχτερινό και θα βοηθούν το σύστημα τις ώρες που η παραγωγή είναι πολύ ισχυρή. Δεν είμαστε στη μονοκρατορία πράσινων εργατοπατέρων που κατέβαζαν όποτε ήθελαν τους διακόπτες και κρατούσαν όμηρο την κοινωνία».

Για τα έγχρωμα τιμολόγια, υπεραμύνθηκε της διαφάνειας που έφεραν τα νέα τιμολόγια, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες επιλέγουν πλέον σταθερές χρεώσεις (κλειδωμένες για 12-24 μήνες) για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Σε ότι αφορά για την «επίθεση» που δέχτηκε για τη ΔΕΗ, απάντησε με σκληρή γλώσσα. Ρωτώντας αν το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί την επιστροφή στη «χρεοκοπημένη ΔΕΗ» που παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019.

Επενδύσεις, Δίκτυα και ΑΔΜΗΕ

Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών:

Επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας: Από 400 εκατ. ευρώ το 2019, οι επενδύσεις στα δίκτυα έφτασαν το 1,5 δισ. ευρώ το 2024.

Από 400 εκατ. ευρώ το 2019, οι επενδύσεις στα δίκτυα έφτασαν το 1,5 δισ. ευρώ το 2024. Διασυνδέσεις: Κορυφαίο έργο η διασύνδεση της Κρήτης, που διασφαλίζει ότι το νησί δεν θα επιβαρύνει πλέον το σύστημα.

Κορυφαίο έργο η διασύνδεση της Κρήτης, που διασφαλίζει ότι το νησί δεν θα επιβαρύνει πλέον το σύστημα. ΑΔΜΗΕ: Ξεκαθάρισε ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί και πως το Δημόσιο θα στηρίξει κάθε ανάγκη αύξησης κεφαλαίου.

Απάντηση στην ακρίβεια και το «ψέμα» της αντιπολίτευσης

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για «αντιπολιτευτικό οίστρο» που διαστρεβλώνει τα δεδομένα:

«Το κόστος για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη είναι 50% ακριβότερο από το 2019. Η Eurostat δείχνει για την Ελλάδα μειωμένα τιμολόγια κατά 21% σε σχέση με την Ευρώπη», ανεφερε και πρόσθεσε ότι: «Αυτό που εισηγείστε κ. Ανδρουλάκη είναι η χώρα να πληρώνει πιο ακριβό ρεύμα από αυτό που πληρώνει σήμερα».

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον λιγνίτη ως το πιο ακριβό και ασύμφορο καύσιμο λόγω του κόστους των ρύπων, απορρίπτοντας την επιστροφή σε αυτόν.

Για το ενεργειακό ισοζύγιο τόνισε ότι το 2024 και το 2025 ήταν για πρώτη φορά θετικό, με την Ελλάδα να εξάγει ρεύμα και να καλύπτει όλες τις ανάγκες της.

Το Μείγμα του Μέλλοντος

Η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται σε δύο πυλώνες:

«Το μείγμα ενεργειακής πολιτικής που επέλεξε η κυβέρνηση στηρίζεται σε δύο πυλώνες: Η γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ. Παραλάβαμε μια τραγική κατάσταση και τώρα παράγουμε το 50% των αναγκών με ΑΠΕ και εκτιμούμε ότι η διείσδυση θα αυξηθεί περισσότερο συνοδευόμενη από συστήματα αποθήκευσης. Ταυτόχρονα όμως έχουμε κάνει στρατηγική επιλογή το κενό να καλύπτεται από φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που θα εισάγουμε θα είναι υγροποιημένο κατά προτίμηση αμερικανικής προέλευσης και έτσι θα καλύπτουμε τις ενεργειακές ανάγκες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας ότι οι αλλαγές στον ενεργειακό τομέα είναι ιστορικές και πως η Ελλάδα πλέον διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο, αντί να τον παρακολουθεί. Κάλεσε δε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει στους πολίτες γιατί η παράταξή του εισηγείται πολιτικές που θα οδηγούσαν σε ακριβότερο ρεύμα από αυτό που πληρώνουν σήμερα.

