Θετικά τοποθετήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου για τη συμμετοχή του Akylas στη Eurovision.

Mιλώντας στο Star, η γνωστή στιχουργός απέφυγε να εκφράσει ξεκάθαρα αν της άρεσε το τραγούδι, τονίζοντας ωστόσο πως το θεωρεί «έξυπνο» και ότι διαθέτει μια κεντρική ιδέα που το κάνει να ξεχωρίζει και να μένει στη μνήμη του κοινού. «Έχει μία ιδέα. Αυτό είναι αρκετό για να πούμε ότι μπορεί κανείς να το θυμάται και να το ξεχωρίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού της Eurovision Song Contest, σημείωσε πως πάντα θα υπάρχουν διαφωνίες και προβληματισμοί, υπογραμμίζοντας όμως ότι το σημαντικό είναι πως νέοι άνθρωποι δημιουργούν, εκτίθενται και τολμούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό. Όπως είπε, προέχει η καλή πορεία της Ελλάδας στον διαγωνισμό, ενώ τυχόν βελτιώσεις σε διαδικασίες και επιτροπές μπορούν να γίνουν στην πορεία.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να στείλει η ίδια τραγούδι στη Eurovision στο μέλλον, απάντησε με χιούμορ πως «θα πρέπει να δω κανένα ουράνιο τόξο μπροστά μου», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποκλείει τίποτα, αλλά δεν έχει στραμμένη την προσοχή της προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Akylas, που αναδείχθηκε νικητής του «Sing for Greece», θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Βιέννης τον Μάιο.