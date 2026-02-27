Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικράτησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό προσέκρουσε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο. Οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η τροχαία προχώρησε σε προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, καθώς η κίνηση στη λεωφόρο Θηβών παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.