Μετά την τραγωδία του τροχαίου, ακολουθεί ο Γολγοθάς των επιζώντων. Χειρουργεία, αποκατάσταση, ψυχολογική υποστήριξη και πολλά άλλα. Οι «Εξελίξεις Τώρα» αναφέρθηκαν σε τροχαίο που συνέβη στις 4 Σεπτεμβρίου του 2024 στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης με δύο ΙΧ που συγκρούστηκαν μετωπικά.

Το βίντεο τραβήχτηκε λίγο μετά τη σύγκρουση η οποία ήταν τόσο σφοδρή που και τα δύο οχήματα διαλύθηκαν. Η Αφροδίτη Πάλλα που επέβαινε στο ένα από τα δύο οχήματα περιγράφει στις «Εξελίξεις Τώρα» πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε μεταξύ ζωής και θανάτου.

«Γυρνούσα στο σπίτι μου γύρω στις 10 και στο ύψος της Βάρκιζας, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο, πέρασε την διαχωριστική λωρίδα ήρθε στο ρεύμα μου και με διέλυσε μετωπικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα που ερχόταν από πίσω μου να χάσει και εκείνος τον έλεγχο, να μην προλάβει να αντιδράσει και να πέσει και εκείνος πάνω μου. Θυμάμαι κάθε στιγμή. Και ήθελα να βγω», ανέφερε η Αφροδίτη Πάλλα στις «Εξελίξεις Τώρα».

Εννέα χειρουργεία και ατελείωτος πόνος

Ακολούθησαν 9 χειρουργεία, ατελείωτες ώρες στα νοσοκομεία και πολύς πόνος αλλά και φόβος για το αύριο. Η ίδια μιλά για θαύμα που έζησε, οι γιατροί για επιβίωση που ξεπερνά τα στατιστικά.

«Χτύπησα το θώρακα μου έχουν γίνει δυο πολύ μεγάλες επεμβάσεις στους πνεύμονες, στο συκώτι, στο έντερο, στην κοιλιά. Εσωτερικά έχουν διαλυθεί τα πάντα, και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει δυστυχώς», ανέφερε το θύμα τροχαίου για τον «Γολγοθά» αναφορικά με την αποκατάσταση της υγείας της.

«Έχω βιώσει όλους τους φρικτούς πόνους και χρειάστηκε να ξαναμπώ», συνέχισε.

Και επειδή το όχημα που την χτύπησε ήταν ανασφάλιστο θα πρέπει να περιμένει να αποζημιωθεί από το κράτος, μέχρι τότε πληρώνει η ίδια τις επεμβάσεις της.

«Πληρώνω η ίδια τις επεμβάσεις μου μέχρι να αποζημιωθώ από το κράτος», λέει χαρακτηριστικά.

Και όσο η Αφροδίτη παλεύει να ξανασταθεί στα πόδια της η υπόθεση της παραμένει σε εκκρεμότητα και το ποινικό δικαστήριο για τον άνθρωπο που την χτύπησε δεν έχει καν οριστεί.