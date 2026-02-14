Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 75χρονο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου (14/2) στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος υπήκοος Αλβανίας, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος, με αποτέλεσμα ο πρώτος οδηγός να τραυματιστεί και ο 75χρονος να χάσει τη ζωή του. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής βοήθειας στο Κέντρο Υγείας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.