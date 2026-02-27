Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική περιοχή στον Γλαρόκαβο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Παραμένουν άγνωστα τόσο τα στοιχεία ταυτότητας όσο και η αιτία θανάτου του ατόμου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η εξέταση δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν πρόκειται για γυναίκα, ενώ ο θάνατος φαίνεται να έχει επέλθει τουλάχιστον πριν από τέσσερις μήνες.

Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τη λήψη βιολογικού υλικού και την παραγγελία ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Η σορός εντοπίστηκε σε σημείο όπου πραγματοποιούνταν εργασίες καθαρισμού, ενώ την Αστυνομία ειδοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ενημερωμένος για το μακάβριο εύρημα.

Από την πρώτη εικόνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα ανθρώπινα μέλη ήταν τυλιγμένα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μία βαλίτσα. Η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι, χωρίς ωστόσο το εύρημα να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου.

Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πολυγύρου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου.