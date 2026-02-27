Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα για τους 57 νεκρούς. Έχουν προγραμματιστεί περίπου 90 συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, καθώς και κινητοποιήσεις σε 25 πόλεις του εξωτερικού.
Η συγκέντρωση στην Αθήνα
Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:
- η πλατεία Ομονοίας
- τα Προπύλαια
- άλλα κεντρικά σημεία
Αναμένονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας από νωρίς το πρωί.
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων:
- Πλοία: Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
- Τρένα: Δεν θα κυκλοφορήσουν, εξαιτίας 24ωρης απεργίας των εργαζομένων.
- Μετρό, Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) και Τραμ: Στην Αττική θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί, έπειτα από αίτημα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των διαδηλωτών προς το κέντρο.
- Λεωφορεία και τρόλεϊ: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να λειτουργήσουν τουλάχιστον τις πρωινές ώρες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις συγκεντρώσεις.
- Διαβάστε αναλυτικά: Λειτουργία Μετρό και Τραμ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Συνολικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, πλοία και τρένα δεν θα κινηθούν, ενώ στην Αττική τα μέσα σταθερής τροχιάς θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό μετά τις 09:00.
Οι συγκεντρώσεις ανά τη χώρα
- Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου (11:00)
Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.
- Λάρισα – Κεντρική Πλατεία (12:00 & 19:00)
Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία.
Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.
Μέχρι στιγμής, εκτός των παραπάνω περιοχών, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και στις εξής πόλεις:
- Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία
- Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
- Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
- Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο
- Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο
- Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο
- Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο
- Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα
- Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου
- Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο
- Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου
- Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
- Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου
- Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρο
- Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ
- Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στη Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες
- Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου
- Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου
- Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας
- Στη Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα
- Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου
- Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία
- Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο
- Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια
- Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα
- Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι
- Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης
- Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια
- Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας
- Στη Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου
- Στη Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου
- Στη Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά
- Στη Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας
- Στη Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία
- Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς
- Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
- Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου
- Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο
- Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)
- Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη
- Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου
- Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία
- Στη Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών
- Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας
- Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.
- Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)
- Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία
- Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία
- Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού
- Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη
- Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία
- Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων
- Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς
- Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου