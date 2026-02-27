Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα για τους 57 νεκρούς. Έχουν προγραμματιστεί περίπου 90 συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, καθώς και κινητοποιήσεις σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:

η πλατεία Ομονοίας

τα Προπύλαια

άλλα κεντρικά σημεία

Αναμένονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας από νωρίς το πρωί.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων:

Πλοία: Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Τρένα: Δεν θα κυκλοφορήσουν, εξαιτίας 24ωρης απεργίας των εργαζομένων.

Δεν θα κυκλοφορήσουν, εξαιτίας 24ωρης απεργίας των εργαζομένων. Μετρό, Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) και Τραμ: Στην Αττική θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί , έπειτα από αίτημα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των διαδηλωτών προς το κέντρο.

Στην Αττική θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις , έπειτα από αίτημα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των διαδηλωτών προς το κέντρο. Λεωφορεία και τρόλεϊ: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να λειτουργήσουν τουλάχιστον τις πρωινές ώρες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις συγκεντρώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να λειτουργήσουν τουλάχιστον τις πρωινές ώρες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις συγκεντρώσεις. Διαβάστε αναλυτικά: Λειτουργία Μετρό και Τραμ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Συνολικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, πλοία και τρένα δεν θα κινηθούν, ενώ στην Αττική τα μέσα σταθερής τροχιάς θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό μετά τις 09:00.

Οι συγκεντρώσεις ανά τη χώρα

Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου (11:00) Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Λάρισα – Κεντρική Πλατεία (12:00 & 19:00) Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία.

Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Μέχρι στιγμής, εκτός των παραπάνω περιοχών, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και στις εξής πόλεις: