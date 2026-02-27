Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου στην Καισαριανή για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τέμπη.

«Το παιδί μου λοιδορήθηκε» δηλώνει η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη, ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο δυστύχημα των Τεμπών, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εκδήλωση για να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά.

Ιδιαίτερα συγκινημένη, απευθύνθηκε στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση, εκφράζοντας την ελπίδα της για δίκαιη απόφαση. «Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», τόνισε στην έναρξη της ομιλίας της.

Αναφερόμενη στην απόφασή της να μη μιλήσει νωρίτερα, υπογράμμισε πως ο γιος της βρέθηκε στο στόχαστρο σκληρής κριτικής. «Θα μιλήσω για το παιδί μου. Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος ο Βούλγαρης, ο μηχανοδηγός, ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας» σημείωσε.

Περιέγραψε ακόμη τις απίστευτα δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένεια μετά το δυστύχημα. «Δεν μίλησα ποτέ, ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή. Ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε έξω και δυστυχώς πήραμε μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα. […] Όλοι μας ξέρουμε ότι σαν φοιτητές κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είμαστε λαθρέμποροι, ότι κουβαλάμε οτιδήποτε μας λένε οι μεγάλοι. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο» είπε.

Μιλώντας για τον Σπύρο, τον χαρακτήρισε έναν νέο άνθρωπο με σπουδές και αγάπη για τη δουλειά του, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της ίδιας. Όπως ανέφερε, είχε ολοκληρώσει το ΤΕΙ και μεταπτυχιακές σπουδές, πριν ενταχθεί στον ΟΣΕ, μια επιλογή που την είχε ανησυχήσει λόγω των απαιτητικών ωραρίων. «Το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ, τελείωσε το μεταπτυχιακό και μετά έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Για ποιο λόγο; Γιατί ήταν μέρα νύχτα, δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες, και αυτό το ζήσαμε με τον άντρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία», εξήγησε.

Κλείνοντας, μίλησε για τον χαρακτήρα και τη στάση ζωής του γιου της. «Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο. Πάντα έλεγε ‘Όλα καλά θα πάνε μάνα, όλα καλά’. Αυτό είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα» τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Γιάννα Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει θερμά.