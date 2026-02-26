Κινητοποιήσεις ΣΤΥ και συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης για τα Τέμπη ανακοίνωσαν τα διοικητικά συμβούλια σωματείων εργαζομένων της ΣΤΥ, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 το πρωί.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από παράκληση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του δικτύου της ΣΤΥ για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Τα σωματεία τονίζουν ότι στόχος είναι η ασφαλής μετάβαση και αποχώρηση των συμμετεχόντων από το κέντρο της Αθήνας.

Αιτήματα και συμβολισμός της κινητοποίησης

Με αφορμή την επέτειο, τα σωματεία επισημαίνουν τα βασικά αιτήματα του κλάδου: την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους — μεταξύ αυτών 11 εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο — τη στελέχωση των σιδηροδρομικών οργανισμών με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, τον εκσυγχρονισμό των αστικών και υπεραστικών σιδηροδρόμων, καθώς και την ολοκλήρωση έργων υποδομής και συστημάτων ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, τα αιτήματα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. «Ως εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, υπό την πίεση των ασφυκτικών ωραρίων και της επίτευξης των στόχων, δεν έχουμε παρά να στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιες πολιτικές, οι οποίες απαξιώνουν το αίτημα της κοινωνίας για σύγχρονη και ασφαλή μετακίνηση. Η 28η Φεβρουαρίου θα παραμείνει στις μνήμες μας ως η ημέρα που ο κλάδος μας θα θρηνεί για πάντα. Η συμμετοχή μας στη συγκέντρωση του Συντάγματος το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι είναι επιβεβλημένη», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν τα σωματεία: Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), Συνδικάτο Σταθμαρχών Εργαζομένων ΣΤΥ «Πρώτη Γραμμή», Σωματείο Ηλεκτροδηγών Αττικό Μετρό (ΣΗΑΜ), Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ελέγχου Λειτουργίας ΣΤΑΣΥ & ΜΣΤ (ΣΕΚΕΛΜΑ) και Σωματείο Οδηγών ΣΤΥ (Σ.Ο.ΣΤ.).