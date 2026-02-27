Σταθεροποίηση παρουσιάζουν οι ροές και οι στάθμες των υδάτων στον Έβρο, ενώ οι ποσότητες νερού που εισέρχονται από τη Βουλγαρία εμφανίζονται πλέον μειωμένες. Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία, η περιοχή παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και αύριο, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει. Η πολυήμερη υδραυλική πίεση που δέχονται τα αναχώματα διατηρεί υψηλή την επιφυλακή κατά μήκος της παρέβριας ζώνης, λόγω του ενδεχομένου νέων θραύσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, οι οποίες επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα του δορυφορικού συστήματος Copernicus, οι συνολικές πλημμυρισμένες εκτάσεις φτάνουν περίπου τα 150.000 στρέμματα. Από αυτές, τα 85.000 αποτελούν καλλιεργημένη ή καλλιεργήσιμη γη, γεγονός που προμηνύει σοβαρές επιπτώσεις για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Κρίσιμη η κατάσταση στο Τυχερό

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η εικόνα στην περιοχή του Τυχερού Έβρου, όπου σημειώθηκε υπερχείλιση αναχωμάτων στη θέση Σπάζμα. Τα νερά υπερέβησαν το δευτερεύον ανάχωμα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περίπου 7.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Ο δήμος Σουφλίου έχει προχωρήσει σε συντονισμένες παρεμβάσεις, με τη συνδρομή του Στρατού και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων του Τυχερού. Στρατιωτικό προσωπικό προετοιμάζει σάκους με άμμο, οι οποίοι μεταφέρονται και τοποθετούνται από πολίτες στα πιο ευάλωτα σημεία. Παράλληλα, αξιοποιούνται χωματουργικά μηχανήματα για την ενίσχυση των αναχωμάτων.

Συνεχής επιφυλακή στα Λάβαρα

Ανάλογες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και στα Λάβαρα Έβρου, όπου συνεργεία του δήμου ενισχύουν με αδρανή υλικά τα σημεία που έχουν ήδη επιχωματωθεί. Οι πιέσεις που ασκεί ο μεγάλος όγκος νερού είναι ιδιαίτερα έντονες, με αποτέλεσμα μέλη της δημοτικής αρχής και υπάλληλοι να παραμένουν σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως. Παράλληλα, ελέγχουν τα αναχώματα και αντλούν συνεχώς τα εσωτερικά ύδατα του οικισμού.

Στρατιωτική συνδρομή και συλλογική προσπάθεια

Στο πλαίσιο της γενικής κινητοποίησης, ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος υπέβαλε αίτημα προς τη διοίκηση της 50ης Ταξιαρχίας για τη διάθεση στρατιωτών, προκειμένου να συνδράμουν στην προετοιμασία σάκων άμμου για την αντιπλημμυρική θωράκιση κρίσιμων σημείων. Κατόπιν της συνδρομής, προετοιμάστηκαν 1.000 σάκοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε συνεργασία με αγρότες της περιοχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάσχεση των υδάτων.

Η επόμενη ημέρα

Παρά τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Η αντοχή των αναχωμάτων εξακολουθεί να δοκιμάζεται, ενώ οι ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές είναι ήδη σημαντικές.

Ωστόσο, η συντονισμένη δράση των τοπικών αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών αποδεικνύει ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να περιορίσει τις απώλειες και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας. Η επόμενη ημέρα θα απαιτήσει συστηματική αποτίμηση των ζημιών και στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης, με βασικό στόχο τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα.