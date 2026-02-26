Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει ο Έβρος, με την υπερχείλιση του ποταμού και τη θραύση τεσσάρων αναχωμάτων (Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο, Φυλαχτό) να προκαλούν βιβλική καταστροφή.

Λιμνοθάλασσα το Πύθιο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μια περιοχή παραδοσιακά ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα εναέρια πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν μια συγκλονιστική εικόνα, με τον μεγάλες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λιμνοθάλασσα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, σε αρκετά σημεία γύρω από το Πύθιο, η στάθμη του ποταμού πλησίασε τα 6,5 μέτρα.

Η κατάσταση παραμένει οριακή για τον Δήμο Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τα νερά εισέβαλαν στον οικισμό, οδηγώντας σε εκκενώσεις κατοικιών τις προηγούμενες νύχτες.

Αυτή τη στιγμή, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων πέφτει στο ανάχωμα του Τυχερού, το οποίο δέχεται τεράστια πίεση. Αναμένεται η συνδρομή του στρατού για την ενίσχυσή του με σάκους άμμου, καθώς μια ενδεχόμενη υποχώρηση θα σημάνει τον καταποντισμό επιπλέον 40.000 στρεμμάτων καλλιεργειών.

Οι αγρότες της περιοχής εκφράζουν την απόγνωσή τους, καθώς υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των χωραφιών. Οι ζημιές σε αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα είναι εκτεταμένες, ενώ η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής στην τοπική οικονομία θα καταστεί δυνατή μόνο μετά την οριστική υποχώρηση των υδάτων.

Η στάθμη του ποταμού παραμένει σε οριακό επίπεδο, με μικρές αυξομειώσεις 2–3 πόντων, ενώ το Σουφλί καταγράφει άνοδο 6 εκατοστών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ποτάμι υπερχείλισε τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο, φτάνοντας έως τις αυλές των σπιτιών σε πολλά χωριά. Στον Έβρο συνολικά έχουν πλημμυρίσει πάνω από 150.000 στρέμματα.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε ο φράχτης του Έβρου, ο οποίος λειτούργησε ως ανάχωμα στις περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί, ενώ τα σπασίματα των αναχωμάτων εντοπίζονται κυρίως σε σημεία όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή.

Η συνδρομή της Βουλγαρίας μέσω των υδροηλεκτρικών φραγμάτων είναι κρίσιμη, καθώς οι εκροές νερού επηρεάζουν άμεσα τη στάθμη του ποταμού. Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν γεμίσει τα φράγματα, καθιστώντας απαραίτητη την εκτόνωση υδάτων. Παράλληλα, αξιοποιούνται και ελληνικά υδροηλεκτρικά φράγματα για παραγωγή ενέργειας.

Όσον αφορά τις αγροτικές εκτάσεις, η χειμερινή σπορά θεωρείται χαμένη, προκαλώντας οικονομική ζημία στους παραγωγούς. Ωστόσο, η λάσπη που μεταφέρουν τα πλημμυρικά νερά εμπλουτίζει το έδαφος με θρεπτικά συστατικά, λειτουργώντας ως φυσικό λίπασμα.