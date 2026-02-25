Σε ετοιμότητα με σχέδιο εκκένωσης συγκεκριμένων επίφοβων χωριών βρίσκονται οι αρμόδιοι φορείς στον Έβρο, όπως ανέφερε μιλώντας στα ΝΕΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Βενετίδης.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται μέχρι και την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς η στάθμη του ποταμού έχει αγγίξει τα 7 μέτρα, ξεπερνώντας κατά 1 έως 1,5 μέτρο το όριο επιφυλακής. Το πλημμυρικό φαινόμενο, που θυμίζει εκείνο του 2015, εξελίσσεται δυναμικά και η κατάσταση μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα, όπως τονίζει ο κ. Βενετίδης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιγράφει μια πρωτοφανή πίεση σε όλο το μήκος του ποταμού, από το Ορμένιο έως το Δέλτα του Έβρου, σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τεράστιες ποσότητες νερού καταφθάνουν από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αναχωμάτων και τη δημιουργία ρηγμάτων σε ορισμένα σημεία.

Ιδιαίτερη πίεση δέχονται οι περιοχές του Δήμου Διδυμοτείχου και του Δήμου Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων.

Έτοιμο σχέδιο εκκένωσης

«Είμαστε έτοιμοι να εκκενώσουμε αν χρειαστεί», ξεκαθαρίζει, αναφερόμενος κυρίως σε χωριά που βρίσκονται πολύ κοντά στην κοίτη του ποταμού.

Όπως επισημαίνει, η ροή του νερού παρακολουθείται διαρκώς, καθώς μπορεί να χρειαστούν έως και τέσσερις ημέρες για να φτάσει η αιχμή της πλημμύρας από το βόρειο τμήμα έως τα νότια.

«Η προτεραιότητά μας είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή και να μην πλημμυρίσουν κατοικίες», τονίζει ο κ. Βενετίδης, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο πολιτικής προστασίας προβλέπει ακόμη και προληπτικές εκκενώσεις.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να μην πλησιάζουν την παρόχθια ζώνη για τις επόμενες ημέρες, καθώς η κατάσταση των αναχωμάτων μπορεί να μεταβληθεί αιφνίδια.

150.000 στρέμματα κάτω από το νερό

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης που έχουν ήδη πλημμυρίσει.

Όπως αναφέρει ο κ. Βενετίδης, μόλις υποχωρήσουν τα νερά θα ξεκινήσει η πλήρης αποτίμηση των ζημιών σε καλλιέργειες και υποδομές, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημιώσεων των πληγέντων και αποκατάστασης των αναχωμάτων, αντλιοστασίων και αρδευτικών δικτύων.

Ο ίδιος καλεί την κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τους πληγέντες.

Τα αίτια του φαινομένου

Όπως ανέφερε ο κ. Βενετίδης, εδώ και περίπου μία εβδομάδα η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δέχεται «πολύ μεγάλες ποσότητες υδάτων» τόσο από τη Βουλγαρία όσο και από την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, οι βουλγαρικές αρχές, αδυνατώντας να συγκρατήσουν τον όγκο των νερών στα φράγματα του ποταμού Άρδα, απέστειλαν δύο ρηματικές ανακοινώσεις προς την ελληνική πλευρά, ενημερώνοντας ότι θα διοχετευθούν αυξημένες ποσότητες νερού προς τα κατάντη.

Η μαζική αυτή απορροή επιβαρύνει σημαντικά το υδρολογικό σύστημα του Έβρου, ιδίως στο σημείο όπου συναντώνται τα τρία ποτάμια – ο Έβρος, ο Τούντζας και ο Άρδας – κοντά στο Ορμένιο.

Η πίεση, όπως περιέγραψε ο κ. Βενετίδης, εκτείνεται σε μήκος περίπου 180 χιλιομέτρων, από το βορειότερο σημείο του νομού έως το Δέλτα του Έβρου.

Παράλληλα, θραύσεις αναχωμάτων τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική πλευρά μεταβάλλουν διαρκώς τα δεδομένα, καθιστώντας τη διαχείριση του φαινομένου εξαιρετικά απαιτητική.

Ιδιαίτερη πίεση δέχονται αυτή την περίοδο οι περιοχές του Δήμου Διδυμοτείχου και του Δήμου Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, καθώς σημειώθηκαν ρήγματα σε αναχώματα πολύ κοντά στον ποταμό.

Με άμεσες ενέργειες της Πολιτικής Προστασίας επιχειρήθηκε η ενίσχυση των σημείων αυτών, ώστε να αποτραπεί η είσοδος νερού σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως εκτιμάται από την εμπειρία των προηγούμενων ετών, η αιχμή της πίεσης αναμένεται τις επόμενες ημέρες να μετατοπιστεί νοτιότερα, προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα στο Δέλτα του Έβρου, όπου καταλήγει ο ποταμός.

Τρομακτική η εικόνα από drone

Ο Έβρος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, όπως αποτυπώνεται εντυπωσιακά στα πλάνα που κατέγραψε drone, αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή.

Παρότι η στάθμη του νερού στον ποταμό υποχώρησε στα 6,75 μέτρα από τα 7,15 μέτρα όπου είχε φτάσει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, νέο ρήγμα σημειώθηκε στο ανάχωμα του Αμορίου, στον κεντρικό Έβρο. Τα νερά πέρασαν στα αγροκτήματα των περιοχών Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο νομός βρίσκεται πλέον σε κόκκινο συναγερμό. Περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν πλημμυρίσει, με σοβαρές επιπτώσεις σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ απειλούνται και κατοικίες.