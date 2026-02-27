Η BYD παρουσίασε επίσημα το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου μεσαίου μεγέθους SUV της, του Song Ultra EV , στις 25 Φεβρουαρίου.

Το ηλεκτρικό όχημα πρόκειται να προσφέρει μια «λειτουργία μεγάλου κρεβατιού».

Ο εσωτερικός σχεδιασμός του Song Ultra EV διαθέτει μια αξιοσημείωτα ευθεία γραμμή ταμπλό, που συμπληρώνεται από έναν ενσωματωμένο πίνακα οργάνων πλήρους LCD και μια πλωτή κεντρική οθόνη ελέγχου. Το όχημα είναι εξοπλισμένο με διπλές υποδοχές ασύρματης φόρτισης τηλεφώνου, διπλές ποτηροθήκες και ένα κουμπί ελέγχου πολυμέσων.

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι η «λειτουργία μεγάλου κρεβατιού», η οποία καθίσταται δυνατή χάρη στο γενναιόδωρο μεταξόνιο των 2840 χιλιοστών του οχήματος. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση των μπροστινών και πίσω καθισμάτων, δημιουργώντας έναν ευρύχωρο χώρο ύπνου, ιδανικό για διάφορες ταξιδιωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Προηγουμένως, οι φήμες της αγοράς έκαναν λόγο για μια εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης περίπου 180.000 γιουάν ( 26.050 δολάρια ΗΠΑ ).