Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε από το σουηδικό πολεμικό ναυτικό σε μικρή απόσταση από το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ ήταν πιθανότατα ρωσικό, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Σουηδίας, Πολ Γιόνσον, στο τηλεοπτικό κανάλι SVT.

Ο Γιόνσον ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προέρχεται «πιθανότατα από τη Ρωσία, δεδομένου ότι υπήρχε ένα ρωσικό στρατιωτικό πλοίο σε κοντινή απόσταση», επισημαίνοντας τη χρονική και γεωγραφική σύμπτωση των δύο παρουσιών στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 13 χιλιόμετρα από το Charles de Gaulle, στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στη Μάλμο, όπου το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει από το απόγευμα της Τρίτης. Ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο που περιπολούσε στην περιοχή εντόπισε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και «έλαβε μέτρα για την εξουδετέρωσή του».

«Είναι πιθανόν να παραβιάστηκε ο σουηδικός εναέριος χώρος από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αυτό έγινε την ώρα που ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν στο Έρεσουντ, εντός των σουηδικών χωρικών υδάτων», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και ο σκοπός του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.