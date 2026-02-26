Ο Μο Μπάμπα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο NBA, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN βρίσκεται μία ανάσα από συμφωνία 10 ημερών με τους Γιούτα Τζαζ.

Ο 27χρονος σέντερ (2,13μ.) άρχισε τη φετινή σεζόν στους Τορόντο Ράπτορς, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Τζαζ, όπου είχε εξαιρετική παρουσία με μέσους όρους 17 πόντους, 11,5 ριμπάουντ και 2,5 μπλοκ ανά αγώνα.

Στην οκταετή πορεία του στο NBA μετρά συνολικά 366 συμμετοχές, καταγράφοντας 6,7 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε 16,7 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Παρότι το όνομά του απασχόλησε ομάδες από την Ευρώπη μέσα στη σεζόν, ο Αμερικανός ψηλός εξασφάλισε την ευκαιρία που αναζητούσε στο κορυφαίο πρωτάθλημα, με στόχο να πείσει τη Γιούτα ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ και μετά τη λήξη του δεκαήμερου συμβολαίου.