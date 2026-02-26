Ο Κηφισός δεν έχει μία μόνο πηγή. Δημιουργείται από μικρότερα ρέματα και απορροές της βόρειας Αττικής, τα οποία ενώνονται σταδιακά και κατεβαίνουν προς το λεκανοπέδιο. Στην πορεία αυτή, το ρέμα μετατρέπεται από φυσικό στοιχείο σε οργανικό τμήμα της αστικής υποδομής.

Σήμερα, σε αρκετά σημεία της διαδρομής του, το νερό παραμένει ορατό. Ρέει ανάμεσα σε τεχνητά πρανή, παράλληλα με τη Λεωφόρο Κηφισού, πριν καταλήξει στο παράκτιο μέτωπο του Φαλήρου. Εκεί, το ποτάμι συναντά τη θάλασσα, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή που εξακολουθεί να θυμίζει τη φυσική του προέλευση.

Το βίντεο του Χρήστου Παπαστεφάνου και της Life After Gravity τεκμηριώνει αυτή τη διαδρομή, ξεκινώντας από τον Κόκκινο Μύλο και ακολουθώντας τα σημεία όπου ο Κηφισός εμφανίζεται μέσα στον αστικό ιστό, έως την κατάληξή του στον Φαληρικό Όρμο.

Πρόκειται για μια οπτική περιήγηση στο ποτάμι που συνεχίζει να ρέει, ακόμη κι όταν η πόλη έχει απλωθεί γύρω του.