Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με την άνοδο του Κηφισού να είναι μποτιλιαρισμένη, ενώ την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από την Λέωφ. Ποσειδώνος έως και τα Άνω Πατήσια. Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και ειδικότερα:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία),

25΄-30΄από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού.