Το Μπάνσκο της Βουλγαρίας δεν είναι πλέον μόνο ένας χειμερινός προορισμός. Αντιμέτωπο με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής που απειλούν τον κλασικό τουρισμό, το ιστορικό θέρετρο επαναπροσδιορίζει το οικονομικό του μοντέλο. Με “όπλα” τη χαμηλή φορολογία, τις σύγχρονες υποδομές και τη διεθνή κοινότητα των ψηφιακών νομάδων, η πόλη μετατρέπεται σε ένα πρότυπο “all-season” προορισμού, αποδεικνύοντας πώς η τεχνολογία μπορεί να αναζωογονήσει την τοπική αγορά ακινήτων και την επιχειρηματικότητα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί τρία κέντρα που προσφέρουν εκατοντάδες θέσεις συνεργασίας για εργαζομένους εξ αποστάσεως, με τη στήριξη γρήγορου διαδικτύου και αναβαθμισμένων υποδομών.

“Διάβασα ότι αυτό ήταν το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσει κάποιος ως ψηφιακός νομάς”, λέει ο Όσκαρ Τρέιν, 25 ετών, από τη Δανία, ο οποίος από το 2021 εργάζεται εξ αποστάσεως από το Μπάνσκο για περίπου έξι μήνες τον χρόνο.

“Ήρθα εδώ για να μάθω πώς να το κάνω και να γνωρίσω ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα”, προσθέτει. “Υπάρχουν άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο, από διαφορετικά επαγγέλματα”.

Ο Τρέιν, που μεγάλωσε στη Βρετανία και εργάζεται σε ασφαλιστική εταιρεία εκεί, πληρώνει περίπου 15% φόρους στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν βρισκόταν ακόμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό θα έφτανε στο 45%, χωρίς κοινωνικές εισφορές.

Ωστόσο, το βασικό κίνητρο για εκείνον είναι ο τρόπος ζωής.

Τον χειμώνα, χάρη και στη διαφορά της μίας ώρας με το Λονδίνο, ξεκινά τη μέρα του με δύο ώρες σκι στις πίστες των 75 χιλιομέτρων του Μπάνσκο, όπου έχουν διεξαχθεί αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έπειτα, όπως λέει, «σκουπίζει το χιόνι και πάει στη δουλειά».

Το καλοκαίρι, απολαμβάνει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει εκδηλώσεις ειδικά σχεδιασμένες για ψηφιακούς νομάδες, όπως το εβδομαδιαίο Nomad Fest που γιορτάζει τον «απομακρυσμένο τρόπο ζωής» με δραστηριότητες και ευκαιρίες δικτύωσης.

Διεθνείς αφίξεις και νέες υποδομές

Το Μπάνσκο βρίσκεται ανάμεσα στις καρστικές κορυφές της οροσειράς Πίριν. Από την οθόνη του υπολογιστή μπορεί κανείς να δει την κορυφή Βίχρεν, που υψώνεται σχεδόν στα 3.000 μέτρα.

Η πόλη των 10.000 κατοίκων περιβάλλεται από ιαματικές πηγές και απέχει μόλις δύο ώρες οδικώς από τη Σόφια και δυόμισι ώρες από τις ελληνικές ακτές.

Μαζί με τους νέους χώρους συνεργασίας, έχουν ανοίξει πολυτελή εστιατόρια και καφέ ανάμεσα στα πέτρινα σπίτια και τα λιθόστρωτα δρομάκια του θερέτρου. Παράλληλα, κατασκευάζεται και ποδηλατόδρομος.

Ο δήμαρχος του Μπάνσκο, Στόιτσο Μπάνενσκι, δεν μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των ξένων που έχουν εγκατασταθεί στην πόλη, αλλά τονίζει ότι η οικονομική τους συμβολή είναι «σημαντική», ιδιαίτερα καθώς η κλιματική αλλαγή υπονομεύει ολοένα και περισσότερο τα χειμερινά σπορ.

Σύμφωνα με έκθεση του Φεβρουαρίου από το Ινστιτούτο Οικονομίας της Αγοράς στη Σόφια, ο τουρισμός βοήθησε την τοπική οικονομία να ανακάμψει δυναμικά μετά την πανδημία Covid. Η άφιξη των ξένων συνέβαλε στη μείωση των εποχικών διακυμάνσεων στα εισοδήματα, αναφέρεται στην έκθεση.

Αλλαγή νοοτροπίας και «εξευγενισμός»

“Ίσως το πιο σημαντικό είναι η αλλαγή που φέρνουν”, σημειώνει ο Μπάνενσκι, που είναι διασώστης βουνού στο επάγγελμα. “Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ζουν εδώ άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο και να ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις και διαφορετικές οπτικές”, προσθέτει.

Πολλοί από όσους επισκέφθηκαν αρχικά το Μπάνσκο ως ταξιδιώτες έχουν πλέον εγκατασταθεί μόνιμα. Σήμερα, εκατοντάδες οικογένειες από όλο τον κόσμο ζουν στην πόλη.

Το γαλλικό ζευγάρι Αν Ντουπάλ (47) και Κριστιάν Ρούντσκι (53), πρώην γραφίστες, άνοιξαν ένα μικρό αρτοποιείο όταν μετακόμισαν στο Μπάνσκο στις αρχές του 2022.

Η Ντουπάλ θυμάται ότι όταν πρωτοήρθαν, «υπήρχαν φώτα νέον, μουσική τέκνο, κράχτες για τα εστιατόρια». Σήμερα, ο Ρούντσκι εκτιμά το πνεύμα κοινότητας που έχει αναπτυχθεί.

“Είναι υπέροχο όταν η γιαγιά από το διπλανό σπίτι μου φέρνει ντομάτες ή βότανα και μετά γνωρίζω μια οικογένεια από την Ινδονησία στο φούρνο”, λέει χαρακτηριστικά.

Η άνοδος του κόστους ζωής, ωστόσο, έχει επηρεάσει και τις τιμές των ακινήτων. “Υπάρχει εξευγενισμός που συνδέεται, δυστυχώς, με ανθρώπους σαν εμάς, αλλά και με πολλούς Βούλγαρους που φεύγουν από τις μεγάλες πόλεις”, παραδέχεται η Ντουπάλ.

Κάποιοι ντόπιοι πάντως χαίρονται για τις βελτιωμένες υποδομές και τη ζωντανή ατμόσφαιρα. “Η πόλη έχει αλλάξει — έχει γίνει διεθνής”, λέει ο Νίκολα Κάλιρστριν, 29 ετών, αθλητής ορειβατικού σκι που γεννήθηκε και ζει στο Μπάνσκο. “Οι νέοι ωφελούνται από αυτό”, προσθέτει.

Με πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP)