Τοποθετημένο μεταξύ του Captur και του Austral, το Renault Symbioz ανήκει στην κατηγορία C, με μήκος μόλις 4,41 μέτρα το νέο μοντέλο με τον νέο full hybrid Ε-Tech 160 κινητήρα είναι διαθέσιμο με τιμή εκκίνησης από €27.900, ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Το νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο διαθέτει, πλέον, μπαταρία 1,4kWh (από 1,2kWh). Η αυξημένη χωρητικότητα της μπαταρίας αυξάνει την αυτονομία του οχήματος ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο, βελτιστοποιώντας την οικονομία καυσίμου και παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία κατά την οδήγηση σε αστικές διαδρομές.Η σειριακή-παράλληλη αρχιτεκτονική λειτουργίας του νέου υβριδικού κινητήριου συνόλου, συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36kW και έναν κινητήρα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου ισχύος 80kW ή 109hp (69Kw και 94hp για τον προηγούμενο κινητήρα), αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη και μπαταρία 1,4kWh.

Η ροπή είναι 25% υψηλότερη – 172Nm για τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως (+22Nm). Παράλληλα, η επιτάχυνση είναι πιο δυναμική, με το Symbioz να ολοκληρώνει το 0 – 100km/h σε μόλις 9,1 δευτερόλεπτα (έναντι 10,6δλ.).

Το νέο full hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο, καταναλώνει μόλις 4,3λίτρα/100 χλμ (από 4,7), ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται σε μόλις 100g/km.

Η μάρκα βρίσκεται σήμερα στη 2η θέση των πωλήσεων υβριδικών (HEV) στην Ευρώπη. Το 2025, οι πωλήσεις των full hybrid Renault αυξήθηκαν κατά +17,0% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας περίπου τις 287.000 μονάδες και αντιπροσωπεύοντας το 38,4% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της Renault — ποσοστό 25,6 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς. Παράλληλα, το Renault Symbioz αποτέλεσε το best-seller υβριδικό μοντέλο της γκάμας.