Η γκάμα του EX30 Cross Country προσφέρει ένα νέο επίπεδο εξοπλισμού το Plus και ενός πιο αποδοτικού συστήματος κίνησης με έναν κινητήρα.

Το Volvo EX30 εξοπλίζεται με ένα νέο σύστημα κίνησης που προσφέρει ισχύ 110kW (150PS), με μπαταρία 51kWh και αυτονομία 339 χλμ.

Εναλλακτικά, όσοι απολαμβάνουν μεγαλύτερες διαδρομές μπορούν να κάνουν αναβάθμιση σε μια μεγαλύτερη μπαταρία 69kWh, για αυτονομία έως 476 χλμ.

Μία νέα ενημέρωση στην εμπειρία χρήστη (UX) βελτιώνει την πρόσβαση στα χειριστήρια . Το συνολικά ανασχεδιασμένο σύστημα ρυθμίσεων και χειριστηρίων φέρνει τα κατάλληλα χειριστήρια πιο κοντά στα χέρια του χρήστη, καθώς και μία παραμετροποιήσιμη γραμμή περιεχομένου που χρησιμοποιεί τον χώρο για συναφείς ενέργειες ή για τις ενέργειες που είναι πιο σημαντικές για εσάς.

Επιπλέον, το Volvo EX30 διαθέτει προετοιμασία hardware για να προσφέρει Vehicle-to-Load, μία τεχνολογία που επιτρέπει να αποθηκεύουν ενέργεια στην μπαταρία του ηλεκτρικού τους Volvo και να τη χρησιμοποιούν αργότερα.

Η προσθήκη του V2L και η νέα εμπειρία χρήστη (UX) έχουν προγραμματιστεί για διάθεση μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε νέους και υφισταμένους πελάτες του EX30.