Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν προτίθεται να εμπλακεί στρατιωτικά σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, ωστόσο θεωρεί «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε προσβολή κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Αυτό δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Οι αρχές του Λιβάνου εκφράζουν φόβους για πιθανή εμπλοκή της Χεζμπολάχ σε έναν νέο περιφερειακό πόλεμο, που θα μπορούσε να προκληθεί από αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

«Σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της Χεζμπολάχ θα είναι να μην επέμβει στρατιωτικά», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εάν ο στόχος της Ουάσινγκτον «είναι να προκαλέσει την πτώση της ιρανικής εξουσίας ή να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη, τότε η Χεζμπολάχ θα επέμβει». Ο ίδιος υπογράμμισε πως κάθε προσβολή κατά του αγιατολάχ Χαμενεΐ θα θεωρηθεί «κόκκινη γραμμή».

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, σε περίπτωση επίθεσης κατά της ιρανικής εξουσίας, το Ισραήλ «αναπόφευκτα θα κάνει πόλεμο εναντίον του Λιβάνου». Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή, απειλώντας με πλήγματα κατά του Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Η κυβέρνηση της Βηρυτού εκφράζει φόβους για πιθανές ισραηλινές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών.

«Αυτό που οι Λιβανέζοι φοβούνται είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση: ένα αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν, μια απάντηση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και στη συνέχεια μια μαζική ισραηλινή απάντηση κατά του Λιβάνου», δήλωσε την Τρίτη Λιβανέζος αξιωματούχος που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η στάση της Χεζμπολάχ και οι πρόσφατες απώλειες

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, έχει επαναλάβει ότι η σιιτική οργάνωση βρίσκεται σε «θέση άμυνας». Παράλληλα, έχει δηλώσει πως η οργάνωση θα θεωρούσε ότι «αποτελεί στόχο» οποιασδήποτε αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια των ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, η Χεζμπολάχ δεν επενέβη. Στον τελευταίο πόλεμο με το Ισραήλ, από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2024, η οργάνωση χρησιμοποίησε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και στόχευσε σε βάθος το ισραηλινό έδαφος.

Η Χεζμπολάχ εξήλθε αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση αυτή, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα εναντίον της, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τον Νοέμβριο του 2024. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την οργάνωση ότι επιχειρεί να επανεξοπλιστεί.

Πρόσφατα, οκτώ μέλη της Χεζμπολάχ, ανάμεσά τους και ένας στρατιωτικός αξιωματούχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση στον ανατολικό Λίβανο. Ο αξιωματούχος της οργάνωσης που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο τόνισε ότι η Χεζμπολάχ απέφυγε να απαντήσει στρατιωτικά, αλλά αυτή η στάση έχει «όρια».

«Οι ισραηλινές επιθέσεις δεν μπορούν να συνεχίζονται επ’ αόριστον χωρίς απάντηση», υπογράμμισε.