Τραγικός είναι ο απολογισμός των κατολισθήσεων στη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 40 αγνοούνται, μετά από καταρρακτώδεις βροχές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις τοπικές αρχές.

Στο Πάρκο Μπουρνιέ, στη Ζουίζ τζι Φόρα της πολιτείας Μίνας Ζεράις, δώδεκα σπίτια καταπλακώθηκαν από κατολίσθηση, με τρεις πυροσβέστες να ανασύρουν τη σορό ενός άνδρα μέσα από τη λάσπη και τα συντρίμμια. Η Ζουίζ τζι Φόρα, πόλη περίπου 540.000 κατοίκων, καταγράφει τουλάχιστον 22 νεκρούς, ενώ άλλοι επτά έχουν χάσει τη ζωή τους στη γειτονική Ούμπα.

Η δήμαρχος Μαργκαρίντα Σαλομάου κήρυξε κατάσταση καταστροφής, αναφέροντας πως οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν περίπου είκοσι κατολισθήσεις στην περιοχή. Η πόλη βιώνει τον πιο βροχερό Φεβρουάριο στην ιστορία της, με κατακρήμνιση 584 χιλιοστών – διπλάσια από τον μέσο ετήσιο όγκο βροχόπτωσης.

Στο Πάρκο Μπουρνιέ, πολλοί από τους νεκρούς βρέθηκαν μέσα στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία τις προσπάθειες των πυροσβεστών, ενώ οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται όσο περνούν οι ώρες, σύμφωνα με τις αρχές. Η επιχείρηση διάσωσης περιπλέκεται από τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, πλημμυρών και δομικών ζημιών κοντά στον υπερχειλισμένο ποταμό Παραϊμπούνα.

Οι εθελοντές συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες διάσωσης, ενώ οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία των σχολείων στους πληγέντες δήμους. Οι κάτοικοι κατέγραψαν βίντεο με κτίρια που καταστράφηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, η αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών και η υποστήριξη των κατοίκων που έχασαν τα σπίτια τους.

Η Βραζιλία έχει πληγεί επανειλημμένα από ακραία καιρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια: το 2024 πλημμύρες στο νότο στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους και άφησαν 2 εκατομμύρια πληγέντες, ενώ το 2022 καταιγίδα στην Πετρόπολις σκότωσε 241 ανθρώπους. Ειδικοί συνδέουν τις περισσότερες από αυτές τις καταστροφές με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.