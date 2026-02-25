Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, ο προπονητής των Γαλικιανών, Κλαούντιο Χιράλδες, αναφέρθηκε στις πολλές απουσίες της ομάδας της Θεσσαλονίκης και τόνισε τον κίνδυνο που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύουν οι «δικέφαλοι του βορρά». Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόκριση παραμένει ανοιχτή και η Θέλτα θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της για να πάρει ακόμα μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό των play-offs του UEFA Europa League.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Χιράλδες:

