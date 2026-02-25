Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, ο προπονητής των Γαλικιανών, Κλαούντιο Χιράλδες, αναφέρθηκε στις πολλές απουσίες της ομάδας της Θεσσαλονίκης και τόνισε τον κίνδυνο που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύουν οι «δικέφαλοι του βορρά». Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόκριση παραμένει ανοιχτή και η Θέλτα θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της για να πάρει ακόμα μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό των play-offs του UEFA Europa League .

Για τα πλάνα του για την ενδεκάδα:

«Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πουν οι φυσιοθεραπευτές. θα κάνουμε μια αξιολόγηση για το ποιος θα παίξει. Εκτός είναι ο Ντουράν, ο Νούνιες και ο Σοτέλο προπονήθηκαν κανονικά, θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν αυτός που λείπει είναι ο Ντουράν, και θα κερδίσουμε χρόνο αφού παίζουμε εντός έδρας και δεν έχουμε ταξίδι».

Για το τι παιχνίδι περιμένει με τον ΠΑΟΚ:

«Θέλουμε να κερδίσουμε ξανά τον ΠΑΟΚ. Όπως είπα και στην Θεσσαλονίκη είναι μια διαδικασία καινούργια για εμάς να παίζουμε ανά 3-4 μέρες. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και φιλόδοξοι. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό για το τι θα κάνει ο αντίπαλος, μπορεί να είναι διαφορετικοί απέναντι μας. Σίγουρα πάντα υπάρχει ο παράγοντας έκπληξη σε αυτά τα παιχνίδια».

Για το πλεονέκτημα του 2-1 και το αν δημιουργεί άγχος:

«Είναι ξεκάθαρο το τι θέλουμε να κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει, το πλεονέκτημα είναι μόλις ένα γκολ κάτι που αλλάζει εύκολα. Μάθαμε ότι η διαφορά ενός χιλιοστού μπορεί να κάνει την διαφορά, το ζήσαμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε για περισσοτερα πράγματα, σαν να μην υπάρχει το πρώτο ματς και θα ειναι μια δύσκολη αναμέτρηση».

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ:

«Είναι κάτι… επικίνδυνο αυτό. Μπορεί να παίξει με περισσότερους παίκτες στον άξονα και αυτό είναι διαφορετικό από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από τον αντίπαλο. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε ότι συνθήκη βρούμε μπροστά μας. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αλλάξει παίκτες και τακτική, αλλά εμείς πρέπει να πιέσουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Για τον κόσμο της Θέλτα:

«Τους ζητάω να μας υποστηρίξουν όπως ξέρουν καλά. Έχουμε ένα σκληρό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και θέλω να τους δω να γίνουν ο 12ος μας παίκτης και να τους δώσουμε χαρά με την πρόκριση. Ο Στάρφελτ δεν έπαιξε με την Μαγιόρκα και θα παίξει κανονικά απέναντι στον ΠΑΟΚ».

Για τα σερί παιχνίδια και των δύο ομάδων:

«Ο αντίπαλος μας σε δυο ματς μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Έχει απουσίες, αλλά παραμένει μια ομάδα που έχει παίκτες που μπορούν να μας κάνουν ζημιά. Σε αυτή την διοργάνωση όλες οι ομάδες μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Μπορεί να κρύβει εκπλήξεις όλο αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ με τις απουσίες. Βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά, είμαστε χαρούμενοι που φτάσουμε εδώ και θέλουμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Είναι μια μοναδική εμπειρία για εμάς και θέλουμε να το ζήσουμε περισσότερο. Πάντα πρέπει να στηρίζομαι σε ένα μείγμα μεταξύ εμπειρίας και νιάτων, να υπάρχει διαχείριση του συναισθηματικού τομέα».

Για το αν τον μπερδεύει για την ανάγνωση του ΠΑΟΚ με τις απουσίες που έχει:

«Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ποια θα είναι η απάντηση του ΠΑΟΚ και ποιοι θα παίξουν. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, σίγουρα στο κέντρο είναι μια καλή ομάδα και του αφαιρεί μεγάλο άγχος γιατί δεν έχει τίποτα να χάσει. Μόνο και μόνο για αυτό μπορεί να αποδειχτούν πιο επικίνδυνοι. Πάντα προσπαθούμε να δώσουμε μια διαφορετική χροιά σε κάθε ματς, όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά και στο στυλ μας. Μπορεί να παίξουμε εσωτερικά ή από τα πλάγια, αλλά ο στόχος μας είναι ένα επιθετικό παιχνίδι. Έχουμε κάποιες εξτρά μέρες προετοιμασίας και πρέπει να δούμε πως θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, για το αν θα παίξει με εξτρέμ ή αν παίξει από τον άξονα. Γενικότερα ειναι αρκετά πιθανό να δούμε κάποια έκπληξη και λόγω των απουσιών. Στον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά, είδα πως έχει καλούς επιθετικούς και θα προσπαθήσει να τους εκμεταλλευτεί. Για μένα πραγματικά είναι πολύτιμο να έχω παίκτες που παίζουν σε πολλές θέσεις, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιους παίκτες».

Για τον Ιάγκο Άσπας και την διαχείριση του:

«Σε παιχνίδια που πιστεύω ότι έχουμε τον έλεγχο, νομίζω ότι μπορούμε να τον ξεκουράσουμε. Ο Ιάγκο νιώθει πιο άνετα να πιέζει την αντίπαλη ομάδα και να παίξει στα δεξιά. Έχει παίξει και παιχνίδια στα αριστερά, όπως έγινε με την Μπέτις ή ακόμα και ως επιτελικός μέσος. Σίγουρα οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν την διαφορά, πολλές φορές έχω στο μυαλό μου ποιο είναι το καλύτερο, αλλά κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες όχι. Ο Ιάγκο μπορεί ο κόσμος να πιστεύει ότι δεν είναι καλά, αλλά είναι πολύ καλά. Δεν σημαίνει πως όταν χάνουμε τα κάνουμε όλα λάθος ή ότι όταν κερδίσουμε τα κάνουμε όλα σωστά. Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξη της ομάδας και με την βελτίωση της. Θυμάμαι παιχνίδια που παίξαμε καλά και δεν κερδίσαμε όπως με την Έλτσε ή την Μπέτις εντός έδρας. Είμαστε πιο οργανωμένοι, πιο πιεστικοί πλέον και αυτό μας φέρνει να σκοράρουμε περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ σε δυο ματς έχει σκοράρει δυο γκολ εναντίον μας, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε κακή άμυνα».

Για τον Ρομάν που μετράει 16 σερί παιχνίδια:

«Νομίζω ότι μας έχει εκπλήξει όλους, με την καλή έννοια. Όπως έχει γίνει και με τον Σοτέλο και με τον Ντουράν, είναι εντυπωσιακό να βλέπεις να παίζουν τόσο… φυσικά σαν να παίζουν στην δεύτερη ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται, έχουμε πολύ καλά δείγματα και είμαστε περήφανοι που τους συνοδεύουμε στην εξέλιξη τους».

Για την πορεία της Θέλτα μέχρι τώρα στην Ευρώπη:

«Ελπίζω να βελτιωθούν τα μέσα για να υπάρχει βελτίωση στον τομέα της διαιτησίας. Αυτού του είδους τα λάθη, οι αποφάσεις οι περίεργες να περιοριστούν. Σε αυτό το επίπεδο μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όχι απλά να πάρουμε την πρόκριση».

Από την πλευρά του, Ούγκο Άλβαρες δήλωσε:

«Στόχος μου είναι να δουλεύω κάθε μέρα και να κερδίσω περισσότερα λεπτά. Ο αγώνας πήγε καλά με την Μαγιόρκα, νιώθω καλά και περιμένω τις ευκαιρίες μου. Είμαι εδώ για να είμαι συγκεντρωμένος στην δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ χρόνο να σκεφτώ τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι έχουμε παίκτες που έχουν παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια. Πρέπει όλοι μας να τα δώσουν όλα στο γήπεδο».

«Τους νιώθουμε μέσα στο ματς όταν παίζουμε εντός έδρας, είμαι περήφανος για αυτούς και ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν την διαφορά. Έχουμε πολύ διάθεση, είμαστε μια ομάδα νέα αλλά υπάρχει μια συνέχεια από δύσκολα παιχνίδια εντός και εκτός Ισπανίας. Είναι όνειρο για πολλά παιδιά να παιζουν στην πρώτη ομάδα, πόσο μάλλον να σκοράρεις με την φανέλα της Θέλτα».

«Προσπαθώ να δείξω τον καλύτερο εαυτό μου, μέσα στα παιχνίδια και στις προπονήσεις. Νιώθω πολύ καλά και θέλω να προσφέρω όσα περισσότερο γίνεται. Θέλω να προσαρμόζομαι σε όσα μου ζητάει ο προπονητής. Έχω την δυνατότητα να παίξω σε πολλές θέσεις αλλά το πιο σημαντικό είναι να είμαι ανταγωνιστικός όποτε παίρνω την ευκαιρία. Για πολλούς παίκτες η ομάδα είναι το παν. Υπάρχουν πολλά παιδιά που παίζουν πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο, για αυτό υπάρχει αισιοδοξία και δίψα. Όλοι ανυπομονούν για τέτοια παιχνίδια στην Ευρώπη. Έχουμε επίγνωση της κατάστασης, το να ζεις τέτοιους αγώνες είναι εντυπωσιακό».