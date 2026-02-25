Ο Κόρι Τζόζεφ μίλησε στο επίσημο site του Ολυμπιακού και στάθηκε στη σημασία της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, τονίζοντας πως πρόκειται για μια δυνατή δοκιμασία για τον ίδιο και την ομάδα του.

Ο Καναδός γκαρντ έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα και έχει τεθεί ξανά στη διάθεση του Γιώργος Μπαρτζώκας. Με την αποστολή των «ερυθρόλευκων» να βρίσκεται ήδη στο Κάουνας για το παιχνίδι της 25ης Φεβρουαρίου (20:00), ο Τζόζεφ υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο ματς αποτελεί ιδανική ευκαιρία για αντίδραση.

Όπως επεσήμανε, ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του την απογοήτευση από την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκός και να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα, χτίζοντας ξανά ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

