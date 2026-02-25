Ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Buongiorno και ετοίμασε ένα απολαυστικό πιάτο που συνδυάζει ένταση και άρωμα: ριγκατόνι με πέστο λιαστής ντομάτας και μανιτάρια.

Με απλά υλικά αλλά πλούσια γεύση, ο σεφ παρουσίασε βήμα-βήμα τη συνταγή, δίνοντας χρήσιμα tips για το σωστό βράσιμο των ζυμαρικών και το ιδανικό «δέσιμο» της σάλτσας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι κρεμώδες και γεμάτο αρώματα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και απολαύστε ένα λαχταριστό, εύκολο και άκρως γευστικό πιάτο στο σπίτι σας.

Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!