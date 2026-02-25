Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η ψήφιση, επί της αρχής, του νομοσχεδίου για τη «Σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς», που περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Από την πρώτη μέρα της συζήτησης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έως και την ολομέλεια, ο όρος “υποθέσεις διαφθοράς” που περιλαμβάνεται στον τίτλο του νομοσχεδίου, αποτέλεσε σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική, συνδέοντας τη συζήτηση με τα φαινόμενα και τις υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα.

Το περιεχόμενο και ο στόχος του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων διαφθοράς μέσω του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου. Το Μητρώο θα συγκεντρώνει μη προσωποποιημένα δεδομένα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποθέσεις αυτές εξελίσσονται χωρίς καθυστερήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Η σύσταση του Μητρώου, όπως επισημαίνει το υπουργείο, ανταποκρίνεται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στόχος είναι η δημιουργία αξιόπιστου ιστορικού επιδόσεων σχετικά με διώξεις και τελεσίδικες αποφάσεις, ιδίως σε υποθέσεις διαφθοράς.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Παρά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προχώρησε η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση επέμεινε στην κριτική της. Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις περί πάταξης της διαφθοράς, ενώ –όπως ανέφερε– τα συνεχή σκάνδαλα έχουν καταστήσει την κυβέρνηση «πρωταθλήτρια διαφθοράς».

Επιπλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι, υπό το πρόσχημα της επιτάχυνσης και της αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, παρατηρείται νέα υποχώρηση από εγγυήσεις του κράτους δικαίου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η απάντηση της κυβέρνησης

«Επιχειρήθηκε, όπως πάντα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δοθεί μια μίζερη και πλαστή εικόνα διαφθοράς και αδιαφάνειας, με τη συνήθη έλλειψη τεκμηρίωσης», σχολίασε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, υπογραμμίζοντας ότι καταγράφει πρόοδο της Ελλάδας στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Όπως είπε, την περίοδο 2019-2016 η χώρα σημειώνει μετρήσιμη βελτίωση κατά 11 θέσεις στην κατάταξη της Διεθνούς Διαφάνειας. «Θέλουμε να ενισχύουμε διαρκώς τη θέση μας στη διαφάνεια, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Κάνουμε βήματα προόδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι στόχος του Μητρώου είναι να παρακολουθούνται οι υποθέσεις διαφθοράς και να εξάγονται αξιόπιστα στατιστικά συμπεράσματα για την εξέλιξή τους. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τονίζοντας πως δεν θα καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν διαδίκους, κατηγορουμένους ή ελεγχόμενους.

Παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Σε παρέμβασή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι «φωτογραφικές» και κάλεσε τα κόμματα να εξετάσουν προσεκτικά ποιους ευνοούν. Κατήγγειλε, ακόμη, ότι με τις νέες ρυθμίσεις διευκολύνονται funds και τράπεζες, στις οποίες –όπως ανέφερε– η κυβέρνηση διορίζει «κολλητούς».